Účastník tří evropských šampionátů by se měl po krátkém volnu připojit k týmu z Uherského Hradiště.

„Smlouvu mám do 30. června, ale myslím si, že v tomto je to jasné. Pokud mám pokračovat, tak ve Slovácku,“ ví dobře.

„Z Barcelony už se mně asi neozvou, že by mně vzali třeba s Lewandowskim, ani na Německo to moc nevypadá,“ vtipkuje bývalý obránce Sparty, Leverkusenu či tureckého Fenerbahce.

Přestup do jiného klubu ve hře opravdu není, Kadlec spíše přemýšlí o konci hráčské kariéry. Tu si nakonec zkušený sedmatřicetiletý fotbalista ještě o rok prodlouží, byť se do letnímu drilu ne všem sportovcům chce.

„Mám za sebou spousty příprav, takže za ty roky už vím, co potřebuji, abych byl na sezonu připravený. Samozřejmě jsem si vědom, že je potřeba potrénovat, bez toho to nejde a přináší to ovoce. Člověk se na tu sezonu chce dobře připravit, ale taky se nezranit, ať z toho člověk nevypadne a má natrénováno,“ říká.

Důležité bude to nepřehnat, taky dobře zregenerovat. „Když jsem byl mladý, tak jsem byl mnohdy až přemotivovaný, přidával jsem si, což často vedlo ke zranění a vypadnutí z přípravy, takže to bylo více škody než užitku. Se zkušenostmi člověk ví, co tělo potřebuje a co má dělat, aby byl na sezonu dobře nachystaný,“ pronesl.

Fotbalisté Slovácka mají po veleúspěšné sezoně zakončení tiskem vítězství v MOL Cupu, další výzvy. Kromě obhajoby čtvrté pozice je žene dopředu úspěch v Evropě, kam se dostali podruhé za sebou.

Zatímco loni vypadli s bulharským Lokomotivem Plovdiv hned v předkole, letos by se rádi probojovali do základní skupiny, kde by se potkali se zvučnými soupeři.

„Je to naše přání,“ vyznává se.

„Po konfrontaci s top českými kluby by bylo pěkné okusit konfrontaci s evropským fotbalem. Bylo by to zajímavé jak pro nás hráče, tak i fanoušky. Byl by to gigantický úspěch, který by se projevil na všech frontách,“ míní.

Svědíkův tým by měl hrát Evropskou ligu, na oficiální potvrzení ale vedení klubu stále čeká.

„Zaslechl jsem, že bychom mohli potkat i Fenerbahce, což by bylo něco neskutečného. Hrát před třiceti nebo čtyřiceti tisíci fanoušky, nezaleknout se toho a načuchnout k velkému evropskému fotbalu,“ zasní se Kadlec, jenž by celek z Uherského Hradiště rád zviditelnil i za hranicemi české země.

Po návratu do mateřského klubu pomohl Slovácku mezi tuzemskou elitu, k první trofeji, což není zrovna málo.

„Když jsme se sem vracel, tak jsme hráli o záchranu a ani ve snu by mě nenapadlo, že za pár let budeme hrát dvakrát po sobě ve skupině o titul, skončíme vždy čtvrtí a dostaneme se do finále poháru. Je opravdu skvělé, že se nám to podařilo,“ váží si úspěchu.

Triumf v MOL Cupu si stejně jako zbytek týmu náramně vychutnal.

„Je to speciální v tom, že je to první trofej pro Slovácko. Když jsme hrál ve Spartě, tak to pro ten klub nebyl první pohár, nebo první titul. To samé třeba v Turecku, kde jsme vyhráli titul, pohár i Superpohár… Tam na ty úspěchy a poháry byli všichni zvyklí, takže pro nás to je v tomto směru určitě specifické a je to o to hezčí, že se nám to povedlo s malým klubem,“ líčí.

Oslavy podle Kadlece nebyly tak bouřlivé, jak možná někdo očekával. „Kvůli tomu, že někteří kluci odjížděli na dovolenou to možná bylo z naší strany poněkud decentnější, ale myslím, že jsme si to oslavili dobře a všichni si ty dva dny užili. Mně se líbilo hlavně to spontánní vyvrcholení na náměstí, kde jsme se potkali s fanoušky,“ zakončuje povídání.