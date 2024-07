I když úvodní šlágr vyprodaný není a zájem fanoušků o třaskavý duel není tak velký jako v minulých sezonách, očekává se skvělá atmosféra i velký boj.

„Čeká nás mimořádně těžký soupeř. Slavia v posledních deseti zápasech Slovácko devětkrát porazila, jeden duel skončil remízou. Favorit je jasně daný. My v tom zápase nemáme co ztratit. Určitě se ale porveme o co nejlepší výsledek, pokusíme se soupeře potrápit a získat nějaký bod,“ prohlásil kouč Moravanů West.

Tým z Uherského Hradiště bude vycházet z perfektní defenzivy, kterou bude řídit zkušený stoper Hofmann.

„Pokud předvedeme zodpovědný a koncentrovaný týmový výkon, můžeme uspět,“ věří West.

Jenom bránit ale Slovácko, jehož kádr prošel v letní pauze obměnou, nechce. „Pochopitelně se budeme snažit vytvořit si i nějaké šance a dát gól,“ říká.

Komplikací je absence potrestaného Jurošky a zraněného kapitána Daníčka.

„Pro nás je to mimořádný a jedinečný hráč v týmu směrem dozadu, velká osobnost. Citelná ztráta. Čím dřív se vrátí, tím lépe,“ ví dobře West.

Stoprocentně připravený není ani Souček, další letní posily Vaško, Ndefe, de Azevedo, Křišťan i Kozák budou trenérovi k dispozici.

Slavia dorazí do Uherského Hradiště i s útočníkem Tomášem Chorým, kterého koupila z Plzně za téměř 100 milionů korun.

Pražané v létě angažovali také talentovaného zlínského záložníka Alexandra Bužka. Z hostování v jiných klubech se pak vrátili útočník Daniel Fila, gólman Antonín Kinský a obránci Štěpán Chaloupek a Prebsl.

Sešívaní navíc pracují i na návratu Petera Olayinka z Crvene zvezdy Bělehrad, kam zamířil z Edenu před rokem. Úřadující český vicemistr usiluje také o rakouského ofenzivního záložníka Muhammeda Chama z francouzského Clermontu.

„Formuje se tu zase tým, který je ambiciózní a na prvním místě má získávání trofejí. Poslední dva tři roky byly spíše o tom udržet chod klubu v tom, na co jsme byli zvyklí. Pro mě by měl titul na konci stejnou hodnotu, i kdyby přímý postup do Ligy mistrů nebyl. Titul letos chceme za každou cenu, chceme pro to udělat maximum. Že k tomu je bonus, o to je to zajímavější. Přeju si, abychom proměnili hned první pokus, jedna z mých met je dostat do Edenu zpět Ligu mistrů," prohlásil trenér Slavia Jindřich Trpišovský.

Sešívaní v letech 2019 až 2021 získali tři ligové tituly po sobě, poslední tři sezony nejvyšší soutěže ale jednou nestačili na Plzeň a dvakrát na nynějšího obhájce trofeje Spartu.

„Máme cíl, který po letech, kdy jsme hovořili o nižších sportovních ambicích klubu, mohu díky novému akcionáři (Pavlu Tykačovi) říct s radostí, suverenitou a podmínkami pro práci. Cíl je jednoznačný - nejbližší sezonu před sebou máme dvě příležitosti vrátit Ligu mistrů do Edenu. Všichni v klubu pro to uděláme absolutní maximum. Máme absolutně všechny podmínky, mohli jsme přivést posily, které jsme si představovali," řekl předseda představenstva červenobílých Jaroslav Tvrdík.

Slavia prožila zvláštní léto.

Tým se po většinu času na novou sezonu chystal bez reprezentantů. Na mistrovství Evropy v Německu se představili brankář Staněk, který se v zápase s Tureckem zranil a bude Pražanům dlouho chybět, ale také Holeš, Zima, Douděra, Provod, Ševčík, Matěj Jurásek, Chorý a Chytil.

Barvy Slovenska hájili zase Tomič se Schranzem.

„Může to být pro nás výhoda, ale taky ne. Dopředu nejde predikovat, jestli to bude pro nás lepší nebo horší. Uvidíme, s čím k nám Slavia přijede. Nevím, jakou sestavu postaví. Slavia má tak široký kádr a velký rozptyl hráčů, že může nastoupit kdokoliv,“ ví dobře West.

Nedělní šlágr začíná na Městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti v sedmnáct hodin. Vstupenky jsou stále v prodeji.