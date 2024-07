„V týdnu by se to mělo rozseknout,“ říká trenér West.

Vašek i de Azevedou by se mu na podzim náramně hodili. „Chybí nám stoper, takže Filip by byl vhodným doplněním a Carlos by zase byla náhrada na levou stranu za Holzera nebo Kalabišku, kteří odešli,“ uvedl na klubovém webu.

Nástupce kouče Svědíka do letní přípravy povolal i několik hráčů z třetiligové juniorky či dorostu. Zaujal hlavně kapitán devatenáctky Lukáš Novotný.

„S přechodem mezi muže se srovnal velmi dobře. Podle tréninkových dat je vidět, že pracuje ve velkém objemu v každém tréninku i zápase. I v těch větších rychlostech patří k těm nejlepším hráčům. Vyrovná se i důrazem, nasazením, v soubojovém chováním i fotbalovostí," chválí mladíka.

Zatímco Novotný by se mohl udržet v ligovém kádru, další mladíci zřejmě začnou novou sezonu v béčku či půjdou na hostování.

West ale zatím nikoho uvolňovat nemíní, vždyť na soustředění ve Slovinsku scházela čtveřice zraněných či nemocných hráčů.

Zatímco Kim dobral antibiotika, po nějaké pauze trénoval individuálně, stejně jako útočník Cicilia by se měl v týdnu připojit k týmu, u Součka i Daníčka je situace složitější.

„Filip dohání individuálně tréninkové manko, u Vlasty čekáme na výsledky finálního vyšetření, jestli bude moct začít trénovat, nebo bude další léčba,“ prozrazuje.

Moravané se ze Slovinska vrátilo v sobotu večer. Za sebou mají několik tréninků a dva přípravné zápasy.

Petržela a spol. si v zahraničí užili jiný prostředí, hory, přírodu, jinak si moc neodpočinuli.

„Po těch čtrnácti dnech, co jsme měli spíš takový objem kondičního charakteru, tak přišlo na řadu spíše herní zatížení, ať již na tréninku nebo i v podobě trojice přípravných utkání. Samozřejmě na hráče dolehla velká únava, protože po tom čtrnáctidenním kondičním bloku se to projevilo i na hřišti,“ pronesl West, který dal v zápasech příležitost všem hráčům, kteří jsou v tréninkovém procesu.

„Utkání s Brnem nám ukázalo, že když se to rozloží do dvou sestav, tak to měřítko kvality ve druhé půli nebylo takové, jak bychom si přáli. I když v tom zápase to bylo opravdu velmi zkreslené vysokou únavou, která vzhledem k náročnému programu byla naprosto logická a bylo by něco špatně, kdyby tomu tak nebylo. Na druhé straně v zápasech ve Slovinsku jsme nastoupili proti kvalitním soupeřům, kteří hráli nebo budou hrát evropské poháry. Naše výkony hlavně v prvních poločasech snesly nějaké měřítko, ale po prostřídání to šlo s kvalitou dolů,“ přiznává.

Z nepříznivých výsledků zatím těžkou hlavu nemá, s týmem se chystá na závěrečnou fázi letní přípravy.

„Po soustředění dostali hráči dva dny volna, aby to z nich trochu opadlo. V týdnu máme dva takové vrcholy, ve středu utkání proti slovenské Skalici a v sobotu proti Žižkovu, kdy se namixují dvě sestavy, jedna by se měla ráno zatížit posilovnou a herním tréninkem a ta druhá odpoledne bude hrát, aby se zátěž rozložila,“ líčí.

„Celkově to bude směřovat k opadávání objemů a intenzity zatížení, naopak intenzita odpočinku by se měla zvýšit tak, aby hráči dostali trochu energie a dostali do sebe dynamiku, rychlost a větší pohyb. Přesně to nám totiž v těch zápasech chybělo a bylo spoustu situací, kdy jsme se mohli dostat na balon, ale někde nám chyběl krok, dva, nebo jsme z toho souboje odešli poražení, protože tam prostě ještě není ta rychlost,“ dodává trenér Slovácka.