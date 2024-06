Čekal to lepší. Nový trenér fotbalistů Slovácka Roman West nemohl být po premiéře rozhodně spokojený. Celek z Uherského Hradiště na úvod letní přípravy nestačil na Brno, druholigové Zbrojovce na hřišti v Lanžhotě podlehl 0:1. Favorita srazila trefa Adama Kronuse chvíli před koncem.

„Máme za sebou velmi náročný týden, kondiční soustředění v Hluku, kde jsme absolvovali osm tréninkových jednotek a na ty kluky to dolehlo. Hráli v extrémní únavě, neměli jiskru, energii. Výkon asi odpovídal tomu, v jaké fázi jsme,“ míní nástupce kouče Svědíka.

Svěřencům ve velkém vedru vyčítal spoustu laciných ztrát, kterými rivala pustili do šancí, sami naopak některé dobře rozehrané akce nedotáhli.

„Neběhalo nám to, soupeře jsme nedostupovali tak, jsme si představovali. Úvod byl sice celkem pozitivní, ale nedokázali jsme z toho vytěžit víc,“ přidal zklamaně.

Za Slovácko nastoupili všichni noví hráči. V základní sestavě byli Křišťan, Kozák i testovaní Vaško s de Azevedem, ve druhé půli se dostal do hry i Souček.

„Překvapili mě hlavně ti starší a zkušenější hráči, kteří tady jsou tady déle. S únavou i vedrem s popasovali lépe a podali lepší výkony než mladší kluci nebo ti co tu jsou noví. Pro ně to bylo nepříjemné,“ ví dobře.

Komplikací je zranění Součka, jenž šel do hry po krátké přestávce a v 70. minutě musel střídat.

„Snad to nebude nic vážného. Uvidíme, co ukáže vyšetření,“ uvedl West. Vynucené střídání mu ztížilo situaci, zkomplikovalo plány. „Siňa se musel vrátit do hry a odehrál toho víc, což jsme nechtěli. Dorostenec Novotný se musel přesunout na stopera, hráče jsme různě poposunovali,“ říká.

Slovácku na Podluží chyběl zraněný Daníček, rekordman Petržela i Břečka s Kimem.

„Kim je nemocný, bere antibiotika. Vypadá to, že s námi ani nepojede na soustředění do Slovinska a bude se individuálně připravovat doma,“ uvedl.

Petržela dostal od kouče volno. „Odtrénoval všechno, ale bylo toho na něj moc. Chceme, aby byl nachystaný do Slovinska, kde odehrajeme dva zápasy,“ vysvětloval kouč.

Tým z Uherského Hradiště odcestuje do zahraničí v pondělí, v rámci herního kempu sehraje i dva přípravné duely. Ve středu vyzve tým FK TSC, příští sobotu se pak utkání s Olympií Lublaň.

„Budeme pouze na hřišti, postupně budeme ladit formu. Únava bude postupně odpadat, v dalších zápasech bychom měli být živější a věřím tomu že i lepší,“ dodává s úsměvem West.