Souboje s českými pohárovými zástupci zdaleka nekončí. Fotbalisté Slovácka po Mladé Boleslavi a Ostravě budou čelit ještě těžšímu kalibru. Celek z Uherského Hradiště se v sobotu postaví rozjeté Spartě, která je dlouhých devatenácti letech velmi blízko postupu do Ligy mistrů.

Moravané Letenským úspěch přejí, o víkendu se je ale pokusí zaskočit, obrat o body.

„Pokud každý z našich hráčů bude zodpovědně plnit své úkoly a co nejdéle udržíme dobrý výsledek, máme šanci na úspěch. Věřím tomu, že to zvládneme,“ uvedl v rozhovoru pro klubovou televizi kouč Slovácka Roman West.

Petržela a spol. se chtějí na Letné prezentovat bezchybným týmovým výkonem. Vědí, že k úspěchu povede pouze poctivost, pracovitost či kompaktnost. Ani tak to ale nemusí hostům stačit.

Jasným favoritem je totiž Sparta.

Svěřenci dánského trenéra Larse Friise zůstávají v letošní sezoně stále bez porážky. Z deseti utkání jich devět vyhráli a s výjimkou jediného pokaždé vstřelili minimálně dvě branky.

Pražané skvělou formu prokázali i ve středu večer ve Švédsku. V Malmö zvítězili 2:0 a přiblížili se návratu do Ligy mistrů. Úvodní zápas 4. předkola rozhodla vlastní branka Jense Strygera z 30. minuty, pojistku těsně před koncem přidal Matěj Ryneš.

Sparta v letošní kvalifikaci elitní soutěže neprohrála ani páté utkání a vyhrála v ní i třetí venkovní duel.

V Chance Lize je zatím stoprocentní, tabulku vede o dva body před Plzní a Slavií.

I když Letenští před úterní domácí odvetou jistě protočí sestavu a pošetří některé klíčové hráče, budou to mít Moravané v hlavním městě velmi složité.

„Čeká nás obrovsky těžké utkání,“ ví dobře West. „I když soupeř stejně jako Baník prostřídá sestavu, každý hráč, který nastoupí, je na českou ligu nadstandardní. Všichni jsou tam výborní,“ ví dobře.

Celek z Uherského Hradiště se už v předcházejících zápasech přesvědčil, že hrát proti účastníkovi evropských pohárů není úplně snadné.

„V Mladé Boleslavi to nedopadlo, i Baník u nás předvedl vynikající výkon, na kterém nebyly znát žádné stopy únavy,“ říká west.

„I na Spartě to bude náročné. Bude to jenom o nás a našem přístupu. Když do toho dáme všechno a stejně jako s Baníkem budeme makat nadoraz, máme šanci,“ věří.

Moravané se po rozpačitém vstupu do sezony zvedli. V posledních třech duelech dvakrát zvítězili, získali sedm bodů a neinkasovali. Navíc před týdnem poprvé v letošním kalendářním roce 2024 uspěli doma. „Pro sebevědomí mužstva je to vynikající,“ míní West.

Jeho tým nabral formu, poskočil do elitní šestky a nahoře se chce udržet co nejdéle.

Pomoct by měl i uzdravený Daníček.

Zkušený univerzál odehrál v sobotu poločas za béčko ve třetí lize, nastoupil i na část utkání proti Ostravě.

„Netušili jsme, že by mohl do zápasu naskočit tak brzy. Byli jsme ale pod velkým tlakem, tak jsme ho tam chtěli dát,“ vysvětluje.

„Vlasta nám velmi pomohl. Na hřiště přinesl lepší komunikaci i organizaci hry. Jsme moc rádi, že je zpátky. V dalších utkáních bude dostávat větší minutáž,“ přidává.

Připravení by měli být i útočník Cicilia a krajní bek či záložník Siňavskij.