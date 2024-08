„Bylo to maximální nasazení všech hráčů a skvělí fanoušci, kteří nás celé utkání a hlavně v závěru, kdy se nastavovalo osm minut, hnali,“ má jasno kouč celku z Uherského Hradiště Roman West.

Poprvé nasadil i Michaela Krmenčíka. Bývalý reprezentant začal nedělní duel na lavičce a do utkání naskočil až v 56. minutě jako první střídající hráč domácího týmu. Zaujal pouze žlutou kartou.

Jak je na tom Krmenčík po fyzické stránce?

Přišel k nám v týdnu. Přemýšleli jsme, zda ho tam dáme od začátku, nebo až během utkání. Tím, že se v Pardubicích vyhrálo a Matyáš Kozák tam zahrál solidně a přihrál i na gól, rozhodli jsme ponechat stejnou sestavu a na Krmiho došlo až ve druhém poločase. Je vidět, že dlouho nehrál. Do budoucna by se měl zlepšit.

Jak hodnotíte utkání?

Já si myslím, že jsme do utkání nevstoupili vůbec dobře. Prvních deset minut jsme měli problémy s dostupováním Baníku. Postupně se náš výkon zlepšil. První poločas byl otevřený. Oba týmy mohly dát dva nebo tři góly. Dostali jsme se do vedení, ale ve druhém poločase Baník získával územní převahu, vytvářel si tlak. Byla tam spousta nepříjemných situací, které jsme museli řešit. Něco jsme přežili, pomohl nám i Heča. Na druhé straně jsme měli nějaké možnosti navýšit vedení, ale za výhru 1:0 jsme samozřejmě šťastní.

Neměli jste konec v početní výhodě odehrát jinak?

Jednoznačně. Nebyli jsme schopní vpředu podržet balon, Baník byl nepříjemný, i v deseti nás tlačil. My jsme mohli dát gól až v samotném závěru, kdy jsme měli dva nebo tři brejky, jinak jsme se spíše bránili. V mezihře jsme měli zbytečné ztráty. Baník chodil do brejků. Ano, konec jsme si měli měli pohlídat lépe.

Baník ve čtvrtek odehrál proti Kodani těžký zápas, v nohách měl více než 120 minut. Čekalo se, že mu dojdou síly, ale křeče chytaly spíše vaše hráče. Čím to bylo?

Sázeli jsme na to, že by Baníku mohly dojít síly, ale byli jsme poučení ze zápasu v Mladé Boleslavi. Ostrava u nás potvrdila velmi dobrý výkon ze zápasu s Kodaní, proti které hrála fantasticky. Bylo vidět, že Baník je velmi silný soupeř. Technicky velmi dobře vybavený, kombinační, rychlý. Z tohoto pohledu to pro nás bylo těžké. Nešlo poznat, že by soupeř odehrál před třemi dny těžký a dlouhý zápas. Nezanechal na nich žádné stopy. Naši hráči měli spíš zdravotní problémy. Trošku nám to nabouralo střídání, ale nakonec jsme to zvládli.

Nezatrnulo vám při souboji stopera Vaška s Kubalou, kterého zasáhl loktem do obličeje?

Nebyla tam jenom jedna nepříjemná situace, ale víc. Nevěděli jsme, co z toho bude. Nakonec to pro nás dopadlo dobře.

Pochválíte gólmana Heču, který byl stejně jako brankář Baníku Holec velmi jistý?

Milan nám pomáhá od začátku sezony. V každém utkání nás podrží, proti Baníku výrazně.

Osm bodů po pěti kolech je ale slušný počin, ne?

Hlavně po tom úvodu, kdy jsme nedokázali vyhrát, je to hodně solidní. Teď se to trošku obrátilo. Máme nějaký bodový polštář, větší klid na práci. Taky v tabulce jsme se trochu posunuli.

Co je s Ciciliou, který nebyl ani mezi náhradníky?

Regi i Siňavskij mají ztravotní problémy. Cicilia byl sice s námi v Pardubicích, ale do zápasu zasáhnou nemohl. Vzali jsme ho jenom na lavičku. V týdnu se dal dohromady a věřím, že od pondělí bude trénovat. Stejně to vypadá i s Vlasijem.