„Slovácko v posledních deseti zápasech uhrálo se Slavií jediný bod a my jsme to vyrovnali hned v prvním utkání. Je to pro nás cenný, zlatý výsledek,“ ví dobře.

Nástupce veleúspěšného kouče Svědíka, který má za sebou štace v Opavě či Třinci a naposledy vedl dorost Slovácka, si užil nedělní duel i pozápasovou děkovačku s fanoušky.

„Byl jsem překvapený z toho, když v závěru Trávník, Havlík nebo Siňavskij skvěle zapresovali Slávisty a hlavní tribuna ožila. Lidé viděli, jak kluci bojují, dřou a všímali si jejich obětavosti,“ vyzdvihuje West.

Po vydřené plichtě nijak zvlášť nejásal, zůstal sympaticky nad věcí.

„Pořád je to jeden zápas, jeden bod. Potřebujeme pracovat dál a být úspěšní. Uvidíme až se to rozjede, jak to bude vypadat,“ říká.

Dvaačtyřicetiletý trenér působil při své premiéře poměrně klidným dojmem. Rozohnil se jenom na konci první půle, kdy za kritiku rozhodčího vyfasoval žlutou kartu.

„Byl tam jasný aut. Balon byl deset centimetrů za čarou. Pomezní to nemávl a byla z toho šance Slavie. Vrátil jsem se pouze k této situaci,“ vysvětloval po zápase.

Sudímu Roučkovi duel příliš nevyšel. V prvním poločas čaroval s kartami.

Nejprve napomenul Kohúta, aby verdikt po chvíli změnil a ukázal žlutý kartonek jinému záložníkovi Trávníkovi.

Po příchodu po pauze ze šatny na hrací plochu ale znovu obrátil a definitivně napomenul Kohúta. Prostě zmatky …

Nezáživnou první půli ještě protáhla zkoumání situace u videa.

Diváci v hledišti nechápali, o co jde. Po sobě se dívali hráči i novináři.

„Bylo to zajímavé, pro nás ale jedině dobře,“ poznamenal s úsměvem West.

„První poločas se hodně kouskoval, více se nehrálo než hrálo. Byly tam snad čtyři delší zastavení pro zranění či jiné věci. Já si myslím, že to byla voda na náš mlýn,“ říká.

„Mohli jsme si vydechnout, zformovat se a zase být v defenzivě důslední. Přestávky uškodily spíše Slavii, která se nemohla dostat do tempa, více nás rozebrat,“ přidává.

Moravané se tak hned na startu Chance ligy postarali o velké překvapení.

Vicemistrovi a největšímu favoritovi na titul nepomohlo k očekávanému vítězství ani deset reprezentantů z nedávného mistrovství Evropy, které kouč Jindřich Trpišovský postupně nasadil do hry.

„Sestava Slavie se nedala vůbec trefit. Když jsem viděl zápis, kdo za ni hraje a jakou má lavičku, tak to je na české poměry brutální síla,“ prohlásil.

Trpišovský, který odkoučoval 300. zápas v nejvyšší soutěži, postavil v úvodu sezony do základní sestavy hned šest reprezentantů z Eura – Holeše, Vlčka, Douděru, Juráska, Provoda a Chytila.

Do hry pak naskočili Zima a po 60 minutách také autor tří gólů z mistrovství v Německu Slovák Schranz, Ševčík a letní posila Chorý.

Brankář Heča ale neinkasoval. Vychytal nulu a velkou měrou pomohl týmu k cenné remíze.

„Hodně nám pomohl, což je ale vždycky potřeba,“ ví dobře West.

„Slavia postupně utahovala opratě. Měla tam nějaké situace. Jenom škoda, že jsme na konci nedotáhli nějaké akce z brejků. Vpředu jsme bohužel nebyli tak kvalitní,“ posteskl si kouč Slovácka.

West při své ligové premiéře nasadil do základní sestavy jedinou letní posilu. Ve středu obrany hrál vedle kapitána Hofmanna urostlý Slovák Vaško a počínal si velmi dobře.

„Má potenciál do budoucna. Je mu teprve 24 let. Už má něco za sebou, ale může se ještě zlepšovat,“ věří.

„Je dobrý v soubojích, výborný hlavičkář. Když se sehraje, bude ještě lepší. Ale naznačil, že by to mohlo fungovat dobře. Tím, že jsme nedostali gól, je to pro ně dobrý start,“ míní.

Naopak de Azevedo se Součkem šli do hry až ve druhé půli, Kozák, Křišťan nebo i Kim s Petrželou nenastoupili vůbec.

„Jejich chvíle ještě přijdou,“ ujišťuje.

„Proti Slavii jsme potřebovali jiné typy hráčů. Když to přeženu, tak co nejvíce běžců a psů – obranářů. Chtěli jsme eliminovat obrovskou kvalitu Slavie. Nebylo jiné cesty, abychom došli k tomuto výsledku,“ myslí si.

„Mohli jsme hrát jinak, ale taky to mohlo skončit 0:4,“ ví dobře.