„Moc jsem si to užil. Byl to nepopsatelný zážitek. Nevím, na kolik mě první start vyjde, asi něco budu muset zaplatit, ale určitě za to stál,“ ví šikovný mladík.

„Dokázali jsme doma vyhrát, o to to byl lepší pocit. Nervózní jsem nebyl, s tím problém nemám, bral jsem to jako normální zápas a to mi pomohlo,“ přidává rodák z Uherského Hradiště, který strávil většinu dosavadní kariéry ve Slovácku a na sever Čech se oklikou dostal přes Slavii a Bohemians 1905.

V pátek se vrátí domů. Slovan totiž v televizním duelu vyzve Svědíkův tým a talentovaný devatenáctiletý středopolař by se rád ukázal před rodinou, kamarády a bývalými spoluhráči.

Jste hrdý rodák z Uherského Hradiště?

Ano. Pocházím přímo z Uherského Hradiště. Narodil jsem se tam a prožil také celé dětství. Ze začátku jsme bydleli v Jarošově, později jsme se pak přestěhovali do Ořechova. Dodnes se tam moc rád vracím.

K fotbalu vás přivedl tatínek, který ve Slovácku působil jako trenér?

Je to tak. K fotbalu mě přivedl táta, který ho sám dříve hrával, a tak to i pro mě byla jasná volba. Dlužím mu velké poděkování, protože všechno, co jsem doposud dokázal, je díky němu.

Je on vaším největším rádcem? Umí vás pochválit?

Určitě mi pořád moc pomáhá a o fotbale se spolu často bavíme. Když se mi zápas podaří, tak mě umí i pochválit.

Jak na působení v klubu vzpomínáte?

Vzpomínky mám převážně hezké. Ve Slovácku jsem hrál odmalička až po mladší dorost, což je opravdu hodně. Bohužel jsem se nakonec s klubem nerozešel v nejlepším.

Ze Slovácka jste odešel nejprve do Bohemians 1905 …

Není to úplně tak. Ze Slovácka jsem tehdy odešel v zimě a šel jsem společně s bráchou do Slavie, který musel odejít taky. Ve Slavii nám to ale úplně nevyšlo, a tak jsem po půl roce zamířil do Bohemky k trenéru Harantovi. Žádnou jinou možnost jsem totiž neměl. Nakonec to byl skvělý rok. Trenér Harant je výborný trenér a kluci byli taky skvělí, takže to beru jako skvělou zkušenost.

Co rozhodlo o vašem přestupu do Liberce?

Chtěl jsem se po fotbalové stránce posunout dopředu. Velkou budoucnost jsem totiž v Bohemce neviděl, a když přišel Liberec se skvělou nabídkou, nebylo co řešit. Nakonec to bylo nejlepší rozhodnutí, jaké jsem mohl udělat.

Jak se vám ve Slovanu líbí?

Po všech stránkách jsem moc spokojený. Od podmínek až po lidi, kteří v klubu pracují. Slovan je klub na vysoké úrovni. Myslím si, že všechno je tady na vyšší úrovni v porovnání třeba právě se Slováckem nebo i Bohemkou. Jsem opravdu moc rád, že tady můžu být a hrát za Slovan.

Berete zápas se Slováckem hodně prestižně?

Od doby, co jsem ze Slovácka odešel, jsem proti němu ještě nehrál, takže budu poprvé v roli soupeře. Moc se na ten zápas těším. Určitě to bude trochu jiné než proti někomu jinému, ale já se chci soustředit jen na nás a ten zápas vyhrát, to je pro nás teď nejdůležitější.

Jaká je šance, že se objevíte na trávníku?

To záleží jenom na trenérovi. Já můžu jen doufat. Každý chce hrát, ale konkurence je ve Slovanu opravdu velká, takže se uvidí. Nominaci se dozvím den před zápasem. Doufám, že na zápas pojedu a poprvé se tak utkám proti Slovácku.

Jaká je vaše pozice týmu?

Zatím patřím k nejmladším, takže se snažím učit od starších. Jsem v týmu teprve od léta, takže se ještě pořád teprve zapracovávám. Chci se postupně zlepšovat a co nejvíce se dostávat na hřiště pokud to bude možné.

Budete shánět lístky pro rodinu, kamarády?

Chtěl bych, aby se přišli podívat babička s dědou. Moc příležitostí k tomu totiž nemají. Takže vezmu lístky pro ně.

Zůstanete po utkání na Moravě, nebo pojedete zpátky do Liberci?

Ještě nevím, jestli nebude den po zápase trénink, ale rád bych v Hradišti zůstal a potkal se s lidmi, které nevídám moc často. V neděli už budu muset být ale v Liberci, protože nejspíš půjdu ještě hrát za béčko.