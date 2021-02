„Těšíme se strašně moc, už nám to chybělo. Celý tým je na to nachystaný, nažhavený. Doufám, že utkání zvládneme vítězně,“ přeje si trenér fotbalistek Slovácka Petr Bláha.

Celek z Uherského Hradiště je po sedmi podzimních kolech třetí, Plzeň získala o devět bodů méně a je pátá. Moravanky jsou v úvodním mistrovském zápase kalendářního roku favoritem, vždyť zatím prohrály jenom se Spartou a Slavií, s ostatními soupeřkami si poradily.

Otázkou je, co s týmem udělá dlouhý výpadek, období bez fotbalu. „Připravovali jsme se poctivě. Doufám, že tu přípravu, která byla fakt dlouhá, zúročíme v neděli při restartu ligy proti Plzni. Věřím, že s podporou fanoušků alespoň na dálku to zvládneme,“ uvedla Kristýna Janků.

Zimní příprava byla i přes všechna nařízení a opatření standardní, s jedinou výjimkou. „Nesehráli jsme žádné utkání,“ přiznává Bláha. „Snažili jsme se zápasy nahradit modelovými utkáními. Uvidíme, jak se nám to povedlo. Může to být nevýhoda, ale zase Plzeň to měla stejné jako my,“ pronesl kouč Slovácka, který věří, že třetí tým ženské ligy bude na jarní odvety dobře nachystaný.

Družstvo zůstalo téměř stejné. Jedinou ztrátou je odchod kanonýrky Elišky Dvořáková do Ameriky. S ní za oceánem pláchlo i šest branek. „Určitě je to oslabení naší ofenzivy,“ uznává Bláha.

Nejlepší střelkyni se pokusí nahradit z vlastních zdrojů. Trenér Slovácka má kam sáhnout, k dispozici má talentované juniorky. Děvčata ve své kategorii válcují soupeřky, jsou nejlepší v republice. „Věřím, že se děvčata o šanci poperou a Elišku Dvořákovou bez problémů nahradí,“ prohlásil.

Cíl je jasný. Fotbalistky Slovácka chtějí ve zbytku sezony udržet třetí příčku, která jim zaručuje účast v předkole prestižní Ligy mistryň. „Jdeme si za tím, snad to zvládneme,“ doufá Bláha.

Jeho tým domácí jarní odvety sehraje na umělé trávě v Kunovicích, podle počasí a terénu se postupně přesune do Kněžpole na přírodní trávu.

Zatím není jisté, kolik toho ligové fotbalistky zvládnou. V plánu kromě základní části zůstává i nadstavba. „Soutěž by se mohla dohrát, ale nyní je těžké něco řešit a říkat,“ dodává.

Autor: Milan Těthal