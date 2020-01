Pětadvacetiletý fotbalista se totiž v předstihu upsal Slovácku, transfer byl ale oficiálně dotažen až v pondělí. První den zimní přípravy.

„Hráčsky i fotbalově je to tady na jiné úrovni než v Opavě,“ tvrdí odchovanec slezského klubu, který v nejvyšší soutěži odehrál třiatřicet utkání a vstřelil tři branky. Tuto bilanci si chce pod přísným koučem Svědíkem vylepšit.

Jaké jsou první dojmy z nového působiště?

Skočili jsme do toho zhurta, což se ale dalo čekat. Měl jsem nějaké zprávy, že pan Svědík je náročný trenér, což se mi potvrdilo. Musím uznat, že příprava ve Slovácku bude asi těžká, ale s tím jsem počítal. Je třeba se na sezonu dobře připravit, ať jsou výsledky na jaře minimálně stejné, jako nebo podzim nebo i lepší.

Vy ale s fyzickou kondicí nemáte problémy, že?

Je pravda, že jsem se trošku ochomítal kolem fyzické připravenosti. Nedělá mi to problém. Taky jsem spolupracoval s jedním klukem z Ostravy, který vlastní studio, kde provozuje CrossFit. Silově i fyzicky mě připravoval. Snad mi zdraví vydrží.

Je výhoda, že jste dlouho dopředu věděl, že půjdete do Slovácka, se kterým jste se už na podzim připravoval?

V Opavě jsem v listopadu ukončil smlouvu a vydal se do Uherského Hradiště, kde jsem chtěl poznat prostředí, kluky. Najít si bydlení, nějak se tady usadit, abych se v lednu mohl jenom soustředit na fotbal, což se mi povedlo. Musím říct, že je tady skvělá parta. V Uherském Hradiště jsem potkal i spoustu zajímavých lidí. Zatím to hodnotím strašně pozitivně.

Asi vám pomohl i fakt, že mančaft na podzim šlapal a fungoval. Je to tak?

Vždycky je lepší jít do prostředí, kde se daří, vládne pozitivní energie. O to těžší pak budu mít dostat se do základní sestavy. S tím jsem ale do toho taky šel. Chci se porvat o místo.

Ve Slovácku je větší konkurence, než v Opavě, že?

Myslím, že je to posun v kariéře dopředu. Konkurence tady je, což je ale jenom dobře.

Už víte, na kterou pozici s vámi trenér Svědík počítá?

Po konverzaci s trenérem mohu alternovat buď vpravo na záloze, na podhrotu nebo přímo na hrotu. Tady ty tři role se musím naučit po taktické stránce. Uvidíme, jak se mi bude v přípravě dařit.

Kde by vám to nejvíce sedělo?

V Opavě jsem hrál nejvíce na kraji, ale nejvíce mi to sedí právě na hrotu nebo na podhrotu.

Doposud jste vstřelil jen tři ligové branky. Není to málo?

Vždycky je otázka, v jakém týmu hrajete a jaký styl hry předvádíte. Šance nějaké byly, gólů mohlo být víc. Bohužel to tam nepadlo. Nechci říct, že Opava je tým ze spodku tabulky, ale je rozdíl, když nastupujete za týmy ze špice, nebo za mančafty, které bojují pouze o záchranu. Vaše čísla nebudou takové.

Styl Slovácka by vám ale mohl sedět, ne?

Co jsem tak vypozoroval, herně je to tady nastavené trochu jinak než třeba v Opavě. Ve Slovácku je skvělý trenér, který praktikuje útočnou hru. My jsme v Opavě na úkor získávání balonů hráli spíš defenzivně. Hráčky i fotbalově je to tady na jiné úrovni než v Opavě.

Byl trenér Svědík jedním z důvodů, proč jste si vybral právě Slovácko?

Je pravda, že jsem měl více možností, ale trenér Svědík i názory různých lidí na něj mě utvrdili v tom, že Slovácko je pro mě jasná volba.

Znal jste nějaké hráče před svým příchodem?

Celý život jsem strávil v Opavě, takže kluky ze Slovácka jsem neznal. I proto jsem se rozhodl, že sem přijedu už na začátku listopadu, abych všechny dobře poznal a měl to při začlenění do kádru daleko jednodušší.

Překvapily vás na podzim výsledky Slovácka?

Co si pamatuji, v minulé sezoně jsme na tom byli se Slováckem stejně. Tuto sezonu ale Slovácko vystřelilo. Nevím, čím to je. Prostě někdy si to sedne a výsledky se dostaví.

Jak budete vzpomínat na Opavu?

Hezky. Je pravda, že jsem tam byl celý život. Jenom jsem byl trošku zklamaný z toho, jak to nakonec dopadlo. Že jsem hráčem béčka, mi řekli až kluci z týmu. Nikdo z vedení ale za mnou nepřišel s tím, že jsem byl přeřazen. I když s tím jsem trošku počítal, protože v Opavě se to tak řeší. Ale jinde je to třeba podobné.

Jak vám bylo v divizi?

Nebylo to samozřejmě ono. Jeden zápas mi dokonce zakázali nastoupit, což jsem nepochopil. Přednost dostali kluci, kteří mají v Opavě smlouvu. Dal jsem v divizi i nějaké branky, ale furt to je čtvrtá liga, kterou nemohu porovnávat s nejvyšší soutěží.

Trénoval jste jenom s opavským béčkem, nebo jste si i přidával dávky navíc?

Od kondičního trenéra Slovácka pana Mikšíčka jsem dostal individuální plán. Trénoval jsem dvakrát denně, takže období, kdy jsem nehrál ligu, bylo pro mě náročnější, než když jsem pravidelně nastupoval za Opavu a měl trénink jednou denně.

Už víte, kdy se Slovácko utká s Opavou?

Proti Opavě jsem v kariéře nastoupil pouze jednou. To ale bylo ještě v dresu Kolína ve druhé lize. Ale doma v Opavě jsem jako host nikdy nehrál. Je jasné, že se na zápas těším. Datum ale neznám. Vím jenom, že to je někdy v dubnu.

Co říkáte na situaci ve slezském klubu?

Co mám zprávy, z Opavy se chystají odejít další lidé. Jsem strašně zvědavý, jak se situace vyvine. Majitelem klubu je město, což je vždycky složitější, než když je šéfem soukromá osoba. Uvidíme, jakou cestou se Opava vydá. Snad se v lize zachrání.

Hlavně tamní fanoušci by si nejvyšší soutěž zasloužili, že?

Přesně tak. Lidé v Opavě čekali na první ligu dlouhých třináct let. V minulé sezoně se nám povedlo zachránit, otázka je, jak to bude letos. Vždycky se říká, že pro nováčka je druhý rok nejtěžší. Sám jsem zvědavý, jak na tom Opava na jaře bude. Ale držím jí palce.