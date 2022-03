Jaké je vaše hodnocení souboje o čtvrté místo?

Podle mého to byl hodně bojovný zápas, spousta soubojů a takový boj o odražené balony. Oba týmy čekali v nějakém středním bloku, ale myslím si, že jsme si vytvořili o nějakou tu šanci víc. Bohužel nás zklamala koncovka, proto skončil zápas bez branek.

Jste zklamaní? Cítili jste, že to byl zápas na vítězství?

Doma se cítíme hodně silní a osobně jsem zklamaný, že to nebylo na tři body. Byli jsme na Baník dobře připravení, ale jak už jsem říkal, zklamala nás ta koncovka.

Baník jste nepustili do téměř žádné střely. Těší vás to z pozice lídra obrany?

To je práce celého týmu. Začíná to od trenérů, zvolili na Baník nějakou taktiku. Myslím si, že jsme pracovali takových sedmdesát minut hodně dobře. Samozřejmě, byly tam nějaké výpadky, v první půlce kolem dvacáté, třicáté minuty měl Baník navrch, ale nějaké přímé ohrožení naší branky tam nebylo.

Podívejte se: Slovácko hrálo s Ostravou bez branek. Bylo téměř vyprodáno

Bylo to o kvalitě obrany? Bylo to o vás?Často říkáme, že to je o nás (směje se). Byli jsme takticky dobře připravení – do ničeho jsme je nepustili. Poradili jsme si i s Almásim.

Jak vnímáte, že se zase měnil gólman?

Ona se docela často mění celá obrana, ale víme to už na začátku týdne. Je tam čas na nějaké sehrání. V tom problém není.

Je problém si zvyknout na styl jiného brankáře?

Každý hráč má jiný styl, to platí i u gólmana. Filip (Nguyen) si třeba víc věří do rozehrávky, ale jde o to, udržet vzadu nulu, to teď vychytali oba gólmani.

Je špatný start do jara za vámi? Cítíte, že forma jde nahoru?

Začátek byl pro nás hodně těžký. Moc se nám nedařilo. Odrazili jsme se výsledkem proti Pardubicím a otočeným zápasem proti Boleslavi. Myslím, že forma jde nahoru a posouvá se dál a dál. Dali jsme si laťku na nějakou úroveň a začátek jara byl hluboko pod tou laťkou.

Jak se cítíte osobně? Nesedí vám víc pozice stopera?

Momentálně ano. Bavíme se o tom s trenérem, ale musím přijmout roli, na kterou mě trenér potřebuje. Je to věc taktiky na zápas, ale osobně se mi na stoperu hraje o něco líp.

Podívejte se: Brod podlehl Otrokovicím. Viktorce vyšly nástupy do obou poločasů

Jak bude vypadat obrana, až se uzdraví Michal Kadlec?

Káca (Michal Kadlec) je osobnost a lídr celého klubu. Mně nezbývá nic jiného jako makat. Jak to trenér poskládá, je na něm. Já pro to v tréninku udělám maximum.

Zápas byl téměř vyprodán. Jak se vám zamlouvala atmosféra?

Poprvé jsem zažil, že fanoušci byli spíš na stadionu než hráči, teda ti hostující fanoušci. Je to příjemný návrat k tomu, co bylo. Myslím, že ta atmosféra byla úžasná, k tomu zápasu to určitě přidá. Ta koncentrace a nahecování je daleko větší.

Věříte, že v souboji o čtvrtou příčku Baník porazíte?

Musíme si věřit, ale tak daleko bych se nedíval.

Máte blíž k evropským pohárům z ligy nebo z Mol Cupu?

Věříme si v obou soutěžích.