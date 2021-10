„Je to specifické, že to vyšlo právě do Olomouce, jsem zato rozhodně rád,“ svěřil se odchovanec olomoucké Sigmy.

Zítra nastoupíte k jubilejnímu zápasu. Jaká je to pro vás meta?

Na začátku kariéry jsem si nedokázal představit, že odehraji 300 zápasů, je to docela porce. Jsem za to určitě rád. Je to hezká meta.

Jubilejní zápas odehrajete na stadionu olomoucké Sigmy, kde jste začínal s fotbalem. Jste rád, že to takto vyšlo?

Před sezonou jsem věděl, že to číslo přijde, proto jsem se díval, na který zápas to bude. Je to specifické, že to bude zrovna v Olomouci, ale jsem rád, že to tak je.

Přispělo k té metě i to, že jste neměl během kariéry vážnější zranění?

Je to tak. Moje nejdelší zranění bylo teďka, měl jsem po poháru zraněný kotník. Myslel jsem si, že bude brzy v pořádku, jenže vyléčení se pořád oddalovalo. Dlouhodobé zranění je pro fotbalistu ubíjející.

Máte v paměti váš první ligový zápas?

Jistě. Dopoledne jsem hrál za béčko, přišel za mnou trenér, abych v poločase vystřídal. Moc jsem to nechápal, byl jsem naštvaný, ale on mi řekl, že odpoledne bude hrát za áčko proti Bohemce (16. 8. 2009). Z té naštvanosti byla najednou obrovská euforie. Bylo to pro mě něco neskutečného. Před zápasem byl trošku stres, jak se to zvládne. Pamatuji si, že Bohemku tehdy trénoval Pavel Hoftych, pořád mančaft hecoval a snažil se nás rozhodit.

Nastartoval jste si tím kariéru v ligovém týmu?

Byl jsem pořád nováček. Chodil jsem s áčkem trénovat, pak se to nějak přehouplo a byl jsem v kádru, ale pořád jsem chodil pomáhat za rezervu.

Na kontě máte 31 vstřelených gólů. Těch mohlo být daleko víc. Souhlasíte?

Jasně, to číslo není moc ke chlubení. Padalo to tam hlavně na začátku kariéry, dost branek jsem dal v mladém věku. Když jsem odcházel z Olomouce, tak jsem měl na kontě 25 branek, to nebylo špatné číslo, teď se to nějak zaseklo. Mrzí mě, že ty branky nejsou tady – na Slovácku.

Hodně šancí jste neproměnil, že?

Jasně, možná ještě jednou tolik šancí jsem spálil. To je pro mě takové zklamání, ale s tím nic nenadělám. Už to nevrátím. Jsem takový, že si to hodně zabírám, ale člověk by na to neměl moc myslet a ono to přijde samo od sebe. Vždycky jsem měl víc nahrávek na góly, měl jsem z toho i větší radost, jenže lidi se dívají hlavně na vstřelené branky.

Pojďme k aktuální sezoně. V uplynulém kole jste nastoupil poprvé v základu. Byl jste zraněný nebo dával trenér přednost jiným hráčům?

Ze začátku zraněný, pak už ne. Týmu se dařilo a já jsem vlastně čekal na svoji šanci. Proti Bohemce jsem ji dostal, byl jsem strašně rád, že konečně hraju od začátku. Bylo to po hodně dlouhé době, po fyzické stránce jsem se cítil dobře. Fotbalově to může být vždycky lepší, ale na to, že jsem nehrál tak dlouho, to nebylo úplně nejhorší. Uvidíme, co bude dál.

Olomouc má nového trenéra Jílka, jako asistent tam přišel ze Slovácka Saňák, který vás dokonale zná. Jaký čekáte zápas?

Vyrovnaný. Mají kvalitu, jsou hodně fotbaloví, hrají pěkné zápasy, ale dokáže se jim i zápas nepovést. Musíme je napadat, být agresivní a rychle dostupovat. To by jim nemuselo sedět. Pro nás je výhoda, že Sigma chce hrát fotbal, ale my jedeme pro tři body – to je náš cíl.

Jak znáte olomoucký tým?

Hodně se tam změnil kádr. Je to omlazené mužstvo, šlape jim to, na jejich zápasy se dá dívat. Je to víc o fotbalovosti – jsou nebezpeční.

Olomouci také ubylo diváků, chodí jich zhruba polovina od té doby, co jste tam působil. Čím se to dá vysvětlit?

Těžko říct. Publikum je tam hodně náročné, diváci se těžko udržují a lehce ztrácí. To je tam problém. Momentálně hrají pěkný fotbal, je škoda, že tam lidi nejdou ve větším počtu. To si myslím i tady u nás v Hradišti. Čekal bych, že bude chodit ještě víc lidí. Byly restrikce, zákazy, lidi se asi bojí.

Slovácko zažívá skvělou sezonu. Kam ji v kariéře řadíte?

Už loňská sezona byla výjimečná, jedeme na super vlně. Člověk v tom chce pokračovat a musí být furt hladoví po úspěchu, aby měl motivaci být lepší a lepší. Chceme ukázat lidem, že loni to nebyla náhoda. Naše parta je dlouho spolu, na hřišti je to znát, tým je sehraný a soupeři s námi moc rádi nehrají.