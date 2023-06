Dva zápasy – dva góly. To je bilance Ondřeje Mihálika v přípravných duelech Slovácka. V úterý se trefil proti Opavě (2:2) z penalty a sobotu dal branku Prostějovu (2:1). Forvard mužstva z Uherského Hradiště zatím svoje vystoupení nepřeceňuje. „Doufám, že na ty góly navážu hlavně v lize. V přátelských zápasech branky nemají až takovou váhu,“ říká pro klubový web Ondřej Mihálik.

Útočník Slovácka Ondřej Mihálik (v bílém dresu). Ilustrační foto. | Foto: 1. FC Slovácko

Jak hodnotíte utkání v Prostějově?

Co se týká výsledku, tak bych utkání hodnotil kladně. Jsme rádi, že jsme zvítězili, může nás to nakopnout a zvýšit sebevědomí do dalších zápasů.

Hra nebyla ideální. Souhlasíte?

Je to tak. S předvedenou hrou nemůžeme být spokojení. Některé momenty byly sice kvalitní, ale je tam spousta věcí, které musíme do ligy zlepšit. Takže výsledkově dobře, ale výkon musíme posunout dál.

Hráli jste bez ranního tréninku. Cítili jste se na hřiště lépe?

Včera jsme měli také náročný trénink, ale musím přiznat, že osobně jsem se cítil určitě líp. Pomohlo tomu i počasí, bylo mnohem lepší jako v úterý. Myslím si, že to bylo i vidět, byli jsme živější, ale znovu říkám, že v některých věcech scházela kvalita – to musíme zlepšit.

Při hlavičce jste cítil, že balon skončí v síti?

Hlavně jsem rád, že mi to tam zase padlo. Když jsem hlavičkoval, tak jsem moc nevěřil, že to bude gól. Čekal jsem, že balon půjde nad bránu. Na druhou stranu mě mrzí ztráta balonu při soupeřově vyrovnávacím gólu – měl jsem to řešit jinak.

Ve dvou zápasech jste vstřelil dvě branky. Je to vaše střelecké probuzení?

Vždycky jsem chtěl dávat góly, vždycky jsem je dával. Je jenom na mně, jestli šance budu proměňovat a jestli mi je tým dokáže vytvořil. Doufám, že na ty góly navážu hlavně v lize. V přátelských zápasech branky nemají až takovou váhu.