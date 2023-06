Dvanáctý tým druhé ligy si zvolilo k dalšímu přípravnému zápasu Slovácko. Na půdě Prostějovu vyhrálo v sobotním dopoledni 2:1. První branku vstřelil Mihálik a výsledek pečetil v poslední minutě Juroška. Asistent trenéra Jan Baránek byl spokojený hlavně s druhým poločasem.

Jan Baránek. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Hodnocení zápasu bych rozdělil na dva poločasy. V první půlce měl Prostějov v sestavě rychlostní hráče. My jsme na to trošku hůř reagovali. V obraně jsme měli určitá okénka. Co se týká druhé půlky, tak pro kluky velká pochvala – hlavně pro zadní řady. Je jenom škoda, že jsme nedohráli šest nebo sedm situací, které mohly skončit gólem. Naštěstí jsme dali gól v poslední minutě, takže výsledek nás těší,“ povídá pro klubový web Jan Baránek.

Zatímco v prvním přepravném zápase proti Opavě Slovácko remizovalo, tak v Prostějově se svěřencům trenéra Martina Svědíka dařilo i výsledkově. Také hra byla kvalitnější, to kvitoval i asistent trenéra.

„Bylo to lepší jako proti Opavě. Ve hře bylo daleko víc kombinací. Chceme přáteláky zvládat také výsledkově, to se nám podařilo, i když jsme šli do zápasu po pátečním náročném tréninku.“

Fotbalisté Slovácka mají za sebou úvodní týden letní přípravy. Jaká je zatím spokojenost?

„Všechno, co jsme měli v plánu, bylo splněno. My jsem hlavně rádi, že se nám nikdo nezranil,“ řekl na závěr Jan Baránek.