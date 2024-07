V zimě přišel na půlroční hostování, které se v letní přípravě změnilo v přestup. Patrik Blahút, s klidným svědomím můžeme napsat, že už je oporou Slovácka. Také on svou brankou přispěl k vydařené generálce proti Viktorce Žižkov. Slovenský fotbalista, ale svůj gól víc připisoval Doskimu. „Byla to od něho velmi pěkná akce, balon mi parádně naservíroval. Z devadesáti procent to byl jeho branka,“ přiznal ofenzivní záložník Slovácka.

Jak důležitá je výhra v generálce?

Určitě je důležitá. Když hrajete fotbal a delší dobu nevyhrajete, a to i v přípravném zápase, tak se vám to dostane do hlavy. Před ligou je to velká vzpruha. Věřím, že nám výsledek zvedne sebevědomí a se Slavií se popereme o všechny body. Doufám, že nebudeme doma ztrácet jako celé jaro.

Trenér vás hodně vysunul. To bylo v plánu?

Byl jsem ofenzivní i před tím. Kam mě trenér dá, tam budu hrát. Musím se přizpůsobit. Věřím, že tam budu platný.

Víc vám to vyhovuje?

Každá pozice má svoje plusy i mínusy, osobně se mně hraje dobře i nahoře. Nevidím v tom moc velký rozdíl. Jsou tam trošku jiné úlohy, ale musím se přizpůsobit.

Jak byste okomentoval výkon v generálce?

Myslím si, že první poločas jsme hráli velmi dobře, až na tu jednu situaci při inkasovaném gólu. Snažili jsme se plnit to, co jsme si řekli před zápasem. Dali jsem čtyři góly, jsem rád, že jsme se konečně výsledkově chytili.

Vaše hostování se změnilo v přestup. Bylo to vaše přání?

Určitě ano, šel jsem do Hradiště s cílem abych se tu udržel. Už jsem to říkal snad milionkrát. Česká liga má drajf, emoce, hraje si mi tady velmi dobře. Vždycky jsem chtěl hrát takovou soutěž.

Slovácko - Žižkov, 4:1, příprava, 13.7. arrow_left arrow_right info Zdroj: pro Deník/Stanislav Dufka. 1/32 Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) si poradili s Žižkovem 4:1.

Přišlo pět nových hráčů. Dá se hodnotit síla mužstva před podzimní částí ligy?

Je to těžké předpovídat. Chlapci, co přišli mají kvalitu, nějaká kvalita tady zůstala. Je to klišé, ale my musíme jít zápas od zápasu. Bojovat jeden za jednoho a odcházet ze hřiště s tím, že jsme tam nechali všechno. Pak se může dostavit úspěch.

Zažil jste půl sezony trenéra Martina Svědíka, teď vás vede Roman West. Jaký je to rozdíl?

Nějaké věci jsou tam jiné, ale v systémových věcech jsou si dost podobní.