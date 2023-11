Už jsou zase v ráži! Fotbalisté Slovácka zahnali blbou náladu po domácích ztrátách s Hradcem Králové a Libercem, výhrou v Plzni a triumfem nad Baníkem se znovu nastartovali a skvělou formu se pokusí přetavit v body i v sobotu v Olomouci.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) ve 3. kole FORTUNA:LIGY prohráli doma s Olomoucí 0:2. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Pokud počasí dovolí, bude Andrův stadion dějištěm souboje dvou týmů ze špice ligové tabulky. Moravské derby o krále Moravy začíná v patnáct hodin.

Celek z Uherského Hradiště míří na Hanou povzbuzené poslední úspěchy, ale s pokorou, dobře nachystané na těžkou zimní šichtu.

„V posledních dvou zápasech jsme šli výhře naproti, taky nás to odměnilo. Hlavně nás nesmí poslední výsledky ukolébat, uspat. Naopak musíme dál pokračovat ve výkonech, které nyní předvádíme. Na co to bude v zápase se Sigmou stačit, se ale teprve uvidí,“ uvedl asistent trenéra Slovácka Jan Baránek.

Kadlec a spol. se na konci dlouhého podzimu rozjeli a okrádají soupeře z elitní šestky. Nyní si věří i na Sigmu, které chtějí oplatit srpnovou domácí porážku a protáhnout sérii výher.

„Dobře víme, že poslední tři zápasy rozhodnout o tom, zda budeme na jaře hrát znovu o nejvyšší pozice, proto je každý z nich důležitý. Podle toho se taky připravujeme,“ říká Baránek.

Moravští rivalové se v tomto kalendářním roce potkají už počtvrté. Všechny dosavadní bitvy se odehrály v Uherském Hradišti a Sigma ve všech dokázala bodovat. V minulé sezóně tam remizovala 0:0 a následně i 2:2 v rámci nadstavbové části. Ve 3. kole aktuální sezóny pak na Slovácku zvítězila 2:0. Jde o doposud jedinou porážku, kterou tým z Uherského Hradiště doma schytal.

„Sobotní zápas ale bude jiný,“ předpokládá Svědíkův asistent.

Příprava Slovácka je komplexní, na jednotlivé hráče soupeře se nezaměřuje. „Sigma se umí prosadit z rychlého protiútoku po kombinaci, ale i ze standardních situací. Její stopeři mají čísla, takže pozor si musíme dát na všechno,“ ví dobře Baránek.

Hanáci se v posledním kole rovněž vrátili na vítěznou vlnu. Díky dvěma přesným zásahům Lukáše Juliše, který se po minulém víkendu vyšvihl s osmi góly na první místo mezi střelci, zvítězili 2:0 v Karviné. „Po čtyřzápasové sérii jsme výhru potřebovali. Vlilo nám to do žil takový ten povolený dopink,“ uvedl na klubovém webu asistent trenéra Olomouce Jiří Saňák.

O víkendu ale čeká Sigmu daleko těžší protivník. „Slovácko je velmi dobře vedený tým a bude to pro nás výzva. Víme, že budeme potřebovat k úspěchu předvést kvalitní výkon. Bude to určitě tahák kola a my ho budeme chtít vyhrát,“ prohlásil Saňák.

Hráče Slovácka dobře zná, neboť v Uherském Hradišti chvíli působil u třetiligové rezervy.

„Víme, že nás čeká silný protivník, který zvládl dvě těžká utkání s Plzní a Baníkem. Má výborného trenéra, který se drží svých principů. Má dlouhodobě konsolidovaný kádr, jsou tam silné osobnosti jako Michal Kadlec, Milan Petržela, Marek Havlík i zkušený gólman Milan Heča,“ zakončil Saňák.

Trenéři obou týmů věří, že sobotní utkání neovlivní počasí. Předpověď meteorologů ale moc příznivá není. Na většině území má sněžit, i Moravu pokryje bílá pokrývka.

Olomoučtí trávníkáři jsou ale v pohotovosti, hřiště by mělo být nachystané.

„To, jestli trávník bude při utkání pod sněhem, přípravu na utkání neovlivní. Podmínky budou pro oba mančafty stejné,“ ví dobře Baránek.

Duel 17. kola FORTUNA:LIGY na Andrově stadionu začíná v sobotu v patnáct hodin.