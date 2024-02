Hodně se o té situaci mluvilo. Trenér Slovácka Martin Svědík si na tiskovce stěžoval, že to byl klíčový moment zápasu. Běžela 34. minuta a Vlastimil Daníček dostal za faul loktem na Josseho Didibu červenou kartu. Rozhodnutí hlavního arbitra Hocka ještě posvětil VAR.

Nástup fotbalistů Zlína a Slovácka před derby

Slovácko sice mohutně protestovalo, ale vysloužilo si jenom další dvě žluté.

Jak viděl úder loktem samotný vyloučená hráč?

„Těžko se mi to hodnotí, jsem v emocích. Viděl jsem to na videu. Rozhodně to nebyl zákrok, po kterém se musel okamžitě skácet a válet se po zemi. Když to vezmu zeširoka, tak takových soubojů bylo v zápase mraky. Víc se k tomu nechci vyjadřovat, řekl bych něco, co nechci,“ okomentoval svoje vyloučení kapitán Slovácka.

Přitom svěřenci Martina Svědíka vstoupili do zápasu parádně. Do vedení šli už po čtyřech minutách, kdy se trefil Juroška. „Do zápasu jsme vstoupili, jak jsme chtěli. Plnili jsme taktické pokyny až do 35. minuty, potom přišla ta situace s červenou kartou. Domácí měli větší tlak, měli hodně centrů do vápna. V deseti už to bylo složité,“ dobře věděl Vlastimil Daníček a ještě dodal.

„Je to pro mě hodně nepříjemná prohra. Byl jsem u zásadního momentu, který ovlivnil zápas. Nejde jenom o mě. Jde o celý klub, trenéry, fanoušky, spoluhráče. Není to nic příjemného.“