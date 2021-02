Po výletu přišla dřina. Ani dlouhá štreka z Jablonce domů na Moravu náročného kouče Svědíka neobměkčila. Fotbalisté Slovácka po nedělním návratu ze severu Čech žádné volno neměli. Jen co vysedli z autobusu, převlékli se do „pracovního“ a na umělé trávě absolvovali klasický trénink.

Záložník Slovácka Lukáš Sadílek v Jablonci dres nenavlékl. | Foto: Deník / Libor Kopl

„Bylo to náročné, protože nám měl nasimulovat zápas a situace v něm, takže žádné flákání,“ prozradil záložník Slovácka Lukáš Sadílek. I když si borci z Uherského Hradiště pořádně mákli, ligový duel to v žádném případě nebyl. Slovácko by radši hrálo, podmínky fotbalu na severu Čech ovšem vůbec nepřály.