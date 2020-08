Čtyři zápasy = čtyři výhry a vysoce aktivní skóre 12:4. To je bilance fotbalistů Slovácka před odjezdem na herní soustředění do Slovinska. V poslední přípravě vyhráli svěřenci Martina Svědíka v Senici 1:0. Branku vstřelil sváteční kanonýr Jan Navrátil.

Fotbalisté Slovácka (v bílých dresech) vyhráli v Senici 1:0 | Foto: Deník / Stanislav Dufka

I přes čtyři výhry nechce o nějaké super formě asistent trenéra Jan Palinek ani slyšet. „To vůbec nic neznamená. Jsou to jenom čtyři výhry v přípravě, do mistráků to nic neřeší. Může to jenom znamenat pohodu a nebezpečné uspokojení,“ varovně upozorňuje na dosavadní bilanci.