„Rozhodující gól můžete vstřelit i v posledních vteřinách, musíte v to věřit,“ usmíval se po zápase dobře naladěný Kalabiška.

Vaše šance byla největší v zápase. Kde se stala chyba? Proč jste nedal gól?

Myslím si, že to gólman trošku nadzvedl, takže balon změnil směr. Trošku mi ještě do očí svítilo sluníčko. V první půlce to tam bylo docela nepříjemné, ale moje chyba. Měl jsem dát balon nahoru nebo víc k tyči. Musím pochválit i gólmana, byl to od něho dobrý zákrok.

Díky gólu v nastavení si svoji šanci nemusíte vyčítat. Bylo pro vás vysvobozením?

Určitě, asi bych na to trochu myslel, takhle to hodím za hlavu. Po delší době máme i nulu vzadu, o poločase o tom trenér mluvil, že to bude asi o jednom gólu.

Jak byste zhodnotil zápas? Byla to šťastná výhra?

Vyhráli jsme sice jenom 1:0, ale takové výhry v nastavení chutnají nejvíc. Máme jenom pozitivní pocity. Vyhráli jsme se štěstím, ale myslím si, že jsme si tři body za celý průběh zápasu zasloužili. Ustáli jsme to, měli jsme docela tlak. Lítalo do vápna soupeře hodně centrů, ten poslední skončil v síti, takže zasloužená výhra.

V některých předchozích zápasech jste byli lepší a nezískali ani bod. Může být šťastná výhra nad Bohemkou taková náplast na ty zápasy?

To mě ani nenapadlo, ale může to tak být. Spravedlnost existuje a štěstíčko nám něco přihrálo.

Soupeři už jezdí na Slovácko většinou bránit. Je to velký rozdíl od minulých sezon?

Už je to docela znát. Musíme víc dobývat, víc se tlačit nahoru. Na druhou stranu si musíme dávat větší pozor na brejky soupeřů. Když se ztratí balon, tak nás to potom stojí hodně sil.

Rigino Cicilia vám hodně pomohl na Baníku, dneska dal rozhodující branku. Vidíte jeho zlepšení?

Vrací se na správnou cestu, i na tréninku je všechno v pořádku. Trenér to vidí, je spravedlivý a tu šanci mu dá. Zasloužil si to svojí prací, poslední dva zápasy nám hodně pomohl. Myslím si, že bude dostávat víc prostoru.

Jak se brání na tréninku?

Hodně blbě, těžce se k němu dostává. Mám sice delší nohy, ale jemu se tam dostává hodně těžko.

Hráli jste na tři útočníky. To nebylo na Slovácku hodně dlouho…

Je to filozofie trenéra. Chce vyhrávat, tak proč tam nedat třetího útočníka. Dneska nám to vyšlo.

Čekal jste, že takto skvěle dokážete navázat na loňskou výbornou sezonu?

Ano, věřil jsem v to. Moc jsme neoslabili, odešel jenom Kliment, chytil se Venca Jurečka, to nám taky hodně pomohlo. Momentálně jsme zpevnili i defenzívu. Tým máme stejný a je hodně dlouho pohromadě.

Doma máte sérii šesti zápasů za tři body. Mluvíte o tom v kabině? Je to zavazující?

Vůbec to neřešíme, je těžké vyhrávat doma všechny zápasy. Doufám, že nám to vydrží, co nejdéle. Navíc se hezky kouká na tabulku, jsme druzí.