Fandové Slovácka ale odcházeli domů mnohem spokojenější. „Jsme rádi, že jsme předešli různým spekulacím a dokázali, že na Slovácku se nevyhrává snadno," řekl kouč vítězů Martin Svědík.

Sobotní triumf si vychutnal i Petr Drobisz. Pětačtyřicetiletý trenér mládežnických klubových gólmanů si poslední ze svých 288 ligových startů připsal před více než osmi lety, nyní kryl na lavičce záda mladíku Borkovi, jenž nastoupil při absenci zraněných Nguyena a Fryštáka.

„Jeho start v zápase nebyl v plánu. Ale jsem rád, že šel na lavičku a pomohl týmu a hlavně mladému Borkovi, jehož zná z dorostu," řekl Svědík.

Slovácko v lize posedmé za sebou bodovalo a s Karvinou v nejvyšší soutěži neprohrálo poosmé po sobě.

„Bylo to bojovné, pro oko diváky ne moc záživné utkání, ale padlo hodně gólů a byly šance, takže z tohoto pohledu to bylo zajímavé,“ uvedl domácí záložník Milan Petržela.

Podle bývalého reprezentanta to byl divný zápas. „Už jsme se fakt všichni dívali na tabuli a přáli si konec. Nějak nám to neubíhalo, naopak nám ubývaly síly. Nevím, čím to bylo, ale necítili jsme se komfortně,“ přiznal.

Trenér Slovácka Svědík ani přes výhru zcela spokojený nebyl. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale vstřelený gól přinesl až moc velký klid hlavně do útočné fáze, jíž chyběla kvalita a větší přehled v zakončení. Po přestávce jsme se víc tlačili do šestnáctky. Hráči si to vzali za své a dvěma góly jsme navýšili vedení na 3:0. Mrzí mě, že jsme inkasovali branku. Nechali jsme se tam zatlačit, ani střídání nebylo z mé strany v pořádku,“ uznal.

Karvinští vědí, že do nadstavbové skupiny o záchranu půjdou z posledního místa v tabulce. Dva zápasy před koncem základní části totiž ztrácejí na předposlední Pardubice sedm bodů.

„Ráz utkání určil úvod, kdy jsme si dali nepochopitelný vlastní gól. Byli jsme v pozici boxera, jehož zasáhne tvrdý direkt a pak se motá,“ prohlásil hostující trenér Bohumil Páník.

„Dnes jsme nebyli tak dobří, abychom Slovácko pozlobili víc. Z naší strany to bylo málo,“ dodal zklamaně.