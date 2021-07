„Měl jsem tréninkové manko, proto jsem nehrál v Plovdivu. V Liberci jsem se domluvil s trenérem, že nastoupím od začátku a uvidíme, jak to půjde,“ vysvětloval Petržela.

A šlo mu to náramně. Byl to on, kdo rozhodl o exportu všech bodů do Uherského Hradiště. Po půlhodině hry se obtočil kolem obránce, jeho střelu ještě tečoval do šibenice domácí Theodor Gebre Selassie.

„Balon tam zapadl pěkně,“ usmíval se na tiskovce Milan Petržela a popisoval jedinou branku zápasu. „Peťa Reinberk házel aut na Holciho (Daniel Holzer), který balon centroval pravačkou před bránu, šel po zemi na přední tyčku, podařilo se mi obtočit kolem stopera, on to ještě přizvedl.“

Mimo vstřelené branky první poločas diváky ze sedaček moc nezvedal. Hrálo se v hodně opatrném duchu, mírně navrch mělo Slovácko. Hodně byl vidět agilní Holzer, ale další gólová šance nepřišla.

„První poločas byl vyrovnaný, možná jsme měli víc ze hry. Víc jsme kombinovali, překvapilo mě, kolik jsme měli prostoru. Nabídka od nás záložníků a útočníku nebyla špatná. Podařilo se nám dát gól, to vám vždycky pomůže v psychice,“ hodnotil Petržela první poločas a také popsal netradiční oslavu gólu, když napodoboval chůzi trenéra Martina Svědíka.

„Kluci mě vyhecovali, napodobuju tím trenéra, on ty nožky má křivé. Už jsem to párkrát udělal, klukům se to líbilo, trenér nic proti tomu neměl, tak jsem to udělal zase.“

Po změně stran měl více ze hry liberecký Slovan, ale díky pozornosti gólmana Bajzy a téměř nepropustné obrany Slovácka si hosté odvezli od Nisy všechny body.

„Do druhého poločasu dal Liberec druhého útočníka, už to bylo horší, hráli na nakopávané balony. Navíc dostal brzy červenou kartu Rigi (Rigino Cicilia), to nám taky moc nepomohlo, ale kluci vzadu to zvládli výborně. Podržel nás i gólman, který vyřešil pár ošemetných situací. Perfektní tři body, jsme rádi, že jsme to zvládli. Výhra je hodně důležitá na psychiku, všechny nás povzbudí,“ liboval si Petržela.

Už ve čtvrtek čeká na svěřence Martina Svědíka odveta pohárové zápasu proti Lokomotivu Plovdiv. Slovácko bude v Uherském Hradišti dohánět jednobrankovou prohru.

„Ten gól, který jsme tam dostali, nám moc nepomohl, ale odvetu chceme všichni zvládnout. V hlavách máme jenom postup. Určitě budeme potřebovat velkou podporu diváků, tímto bych je chtěl poprosit, aby nás přišli podpořit,“ dívá se Milan Petržela k pohárové odvetě.