„Je to jiné. Jako hráč tyto věci tolik nevnímáte. Před námi je hodně důležitý zápas a my všichni chceme, aby po nás v klubu něco zůstalo,“ říká před středečním finále celostátního poháru sportovní ředitel Slovácka.

Celek z Uherského Hradiště se na třaskavý souboj s pražskou Spartou chystá již podruhé. Finále, které se mělo na Městském stadionu Miroslava Valenty odehrát již ve středu 4. května, bylo kvůli vydatnému dešti a nezpůsobilému terénu o dva týdny odloženo. „Snad se to nyní konečně odehraje,“ doufá nejen Šumulikoski.

Stejnou situaci v bohaté kariéře nezažil. „Samozřejmě takový déšť si pamatuji, ale vždycky se to odehrálo buď o něco později nebo na druhý den. Tentokrát jsme ale museli čekat dva týdny, až na konec sezony, což je hlavně pro hráče nepříjemné. V hlavách už mají dovolené, jiné věci. Snad to i tak zvládneme,“ věří.

Finalisté MOL Cupu se v letošní sezoně utkali již třikrát. Dvakrát se radovalo Slovácko, jen jednou uspěla Sparta, která navíc na konci nevydařeného ročníku odvolala trenéra Vrbu.

Pod vedením dočasného kouče Horňáka si náladu zvedla nedělním triumfem v derby proti Slavii. Tradičního rivala v Edenu zdolala 2:1 a naladila se na středeční finále.

„Psychicky jí to může pomoct, ale já se na to nedívám. Soustředím se na naše hráč, náš tým, který tři roky funguje. Pokud navážeme na předcházející zápasy, nemusíme se bát nikoho,“ ví dobře.

Svědík šetřil Kadlece i Jurečku: Král střelců nás nezajímá, jdeme po trofeji

Parta trenéra Svědíka je před vrcholem sezony v pohodě. Uspokojit se ale nechce. „Zápas bude oproti lize úplně odlišný, takže nastavení musí být jiné,“ ví Šumulikoski. „Utkání chceme ale vyhrát a je mi jedno jak,“ přidává odhodlaně.

Fotbalisté Slovácka také v závěrečném zápase sezony spoléhají na podporu fanoušků. I když ve finále nebude prostředí vyloženě domácí, hraje se v Uherském Hradišti, takže atmosféra bude znovu skvělá.

„Budeme potřebovat, aby lidé fandili od začátku do konce. Čeká nás hlavně po psychické stránce náročný zápas,“ připomíná.

Na oslavy nyní nikdo v klubu nemyslí. Pokud by ale Kadlec a spol. získali trofej pro sebe, v Uherském Hradišti by se třeba jako při Slavnostech vína pilo a zpívalo až do rána.

„Když to vyhrajeme, něco určitě bude, ale nechci předbíhat. Jdeme krok za krokem,“ říká.

Šumulikoski kvůli pracovním povinnostem nyní neplánuje ani žádnou dovolenou. Zatímco hráči se po středečním finále sbalí a budou si užívat zaslouženého volna, funkcionáři Slovácka začnou řešit další sezonu, změny v kádru i letní přípravu.

„Druhý rok po sobě jsme v lize skončili čtvrtí. Letos jsme se dostali i do finále poháru. Kluci si dovolenou zaslouží. My ale budeme dál pracovat. Až bude menší pauza, tak si odpočinu. Řešit to začnu až na poslední chvíli,“ zakončuje povídání pro klubovou televizi.