Slovácko rozdrtilo Spartu rozdílem třídy, zvítězilo 4:0. „Tak jsem si to představoval. Bylo to vydařené utkání – jsme šťastni, že jsme ho zvládli,“ usmíval se po zápase nový ligový rekordman.

Výhra rozdílem třídy. Vyprodaný stadion. Mělo to nějakou chybu?

Podle mě to nemělo žádnou chybu. Jak jsem si to představoval, tak to dopadlo. Jsme všichni strašně spokojení. Děkujeme všem fanouškům, kteří přišli a samozřejmě, rádi bychom, aby ve stejném počtu chodili na každý zápas. Mně by stačila jakákoliv výhra, ale diváci si takový výsledek zasloužili. 4:0 neporážíte Spartu každý den.

Před zápasem běžely na obrazovce komentáře a gratulace k vašemu rekordnímu zápasu. Vnímal jste to?

Abych řekl pravdu, tak moc nevnímal. Pan Zemek (majitel Slovácka) mi předával nějakou cenu, neměl jsem čas se dívat na obrazovku. Určitě si to nechám poslat od kluků, kteří to připravovali.

Ani dceru jste nezaregistroval?

Právě že ne. Trošku mě to mrzí, ale určitě se podívám. Bylo to pro mě překvapení, neměl jsem o tom ani potuchy.

Pojďme k zápasu. Jaké je vaše hodnocení?

Pro nás velice vydařený zápas. Začátek byl takový vlažný, chviličku nám trvalo, než jsme se dostali do hry. Pomohl nám první gól, do poločasu se nám podařilo dát ještě druhý, což jsme nečekali. Ve druhé půlce jsme dali docela brzo na 3:0 a nepouštěli jsme Spartu do žádných šancí. Vydařené utkání – jsme šťastni, že jsme ho zvládli.

Jste na druhém místě tabulky. Útočíte na titul?

Jsme v klidu, neděláme si na sebe žádný tlak. Je to příjemné, když jste nahoře. Jak pro fanoušky, tak pro celé vedení klubu, ale jsme pořád nohama na zemi. Soustředíme se na každý jednotlivý zápas a snažíme se ho vyhrát. Cítíme se tak, že můžeme hrát s každým, liga je strašně vyrovnaná.

Překvapuje vás, že překonáváte veleúspěšnou loňskou sezonu?

Nevím, jestli nás to překvapuje, ale loňská sezona nám ukázala, že se nemusíme nikoho bát. Máme silný kádr, jsme tady výborná parta, chceme vyhrávat. Tak se to i sešlo, že jsme udělali pár dobrých výsledků a jsme tam, kde jsme. Chceme se tam udržet co nejdéle – strašně si toho vážíme.

Byl to váš výjimečný zápas. Při střídání fanoušci vyvolávali vaše jméno. Připravili si pro vás choreo. Viděl jste to?

Je to příjemné a krásné. Slyšel jsem moje jméno po celý zápas, za to jim děkuje, že se do toho tak opřeli a že to se mnou takhle prožili. Je vidět, že mi fandí. Viděl jsem i moje choreo za brankou, bylo tam docela dlouho.

Máte v hlavě další metu?

Žádnou další metu nemám, užívám si toho, čeho jsem dosáhl. Budu hrát, dokud to půjde. Musím se udržovat ve formě, uvidíme, jak to půjde, ale už jsem slyšel, že pětistovka mě nemine.

Je známý váš přátelský vztah s trenérem Vrbou. Nebylo vám ho líto? Mluvili jste spolu po zápase?

Mluvili, bylo mi ho líto. Vím, jak strašně nese prohry. Má rád vítězství a z proher je špatný, kór ve Spartě, tam musíte jenom vyhrávat. Na druhou stranu, už je tak oťukaný, on se s tím nějak porve.

V čem byl podle vás největší rozdíl? Nepřistoupila Sparta k zápasu až příliš profesorky?

Myslím si, že jsme měli větší touhu po vítězství. Bylo na nás vidět, že jsme jezdili po zadku a chtěli jsme víc vyhrát. Sparta mi nepřipadala moc nebezpečná. Myslím si, že neměla ani nějakou velkou šanci.