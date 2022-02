ět minut před koncem mu dal jedinou branku zlínský Cedidla. Trefil se z nemožného úhlu – takřka z brankové čáry. „Vracel balon úplně z lajny. Myslím si, že ho chtěl vrátit na malé vápno. Tečoval jsem to – byl to nešťastný gól,“ okomentoval jedinou brankovou situaci 34letý gólman.

Překvapilo vás, kam šel balon?

Překvapilo.

Berete to jako svoji chybu?

Asi ano, byla to moje chyba.

Derby jste si asi představoval jinak. Je to tak?

Celý týk jsme si zápas představovali trošku jinak. Byl to asi remízový zápas, rozhodla jedna standardka. Bohužel, jedeme domů bez bodů.

Můžete okomentovat tu gólovou situaci? Byla tam vaše teč?

Byl tam přetažený balon. Jejich hráč ho vracel úplně z lajny, myslím si, že ho chtěl vrátit na malé vápno. Tečoval jsem to – byl to nešťastný gól.

Slovácko prohrálo derby ve Zlíně, na jaře ještě nedalo gól

Jaké to bylo, nastoupit bez nějakého velkého rozcvičení?

Není čas na přemýšlení, pokud si dobře vzpomínám, tak něco podobného se mi stalo na Bohemce. Myslím, že to bylo také zrovna proti Zlínu, kdy jsem musel naskočit v průběhu zápasu. Snažil jsem se rozhýbat v průběhu zápasu. Zima nebyla, v tom problém nebyl.

Jak vážné je zranění Filipa Nguyena?

Rozsah zranění přesně nevím. Myslím, že při nějakém pohybu se mu něco zablokovalo.

Ve druhé půlce měl Zlín několik šancí. Nezatrnulo vám, když vás přehazoval Tkáč?

Samozřejmě že, zatrnulo, ale naštěstí to netrefil ideálně. Tu šanci jsme přežili. Ztráceli jsme nějaké balony, soupeř se dostal do několika brejků, ale spíš bych to viděl jako remízový zápas.

Poprvé se hrálo po delší době s diváky. Vnímali jste atmosféru derby?

Určitě jsme to vnímali, derby se vnímá jinak. Bylo fajn, že bylo vpuštěno víc lidí. Atmosféra byla dobrá. Zápas průměrný, hodně o soubojích. Po zimní pauze bývají ty zápasy podobné.

Podívejte se: Házenkářky Kunovic jasně přehrály Otrokovice, jsou blízko baráži

Už v úterý hrajete dohrávku proti Pardubicím. Je to dobře, že prohru v derby nebudete dlouho řešit?Věřím, že ano. Potřebujeme se chytit výsledkově. Víme, že nás čeká těžký zápas, upínali jsme se k derby. Chtěli jsme se od něho odrazit, bohužel to nedopadlo. Doufám, že zvládneme nejbližší utkání.

Zápas se hraje na hřišti Bohemians, nějakou dobu jste tam působil. Těšíte se?

Je pravda, že hřiště znám. Otázka je, kolik tam bude diváků, to je další věc.