Asi bude muset chodit častěji, že?

Přinesl nám štěstí, je tady vítaný. (úsměv) Doufejme, že když bude v Hradišti, tak bude chodit. Lístky mu hrozně rád dám.

Kabina věděla, že máte v hledišti tak slavného fanouška?

Asi jsem to věděl jenom já, kluci se soustředili na výkon. My jsme rádi za každého fanouška, za takového, který něco ve sportu prožil a je ze sportovního prostředí, ještě víc. Má holku z Hradiště, nějaký čas tu i pobývá.

Jak moc je výhra pro vás důležitá?

Po těch dvou porážkách je pro nás strašně důležitá. Navíc v domácím prostředí, takže se nám trošku ulevilo. Byla to taková náplast na nepovedený zápas proti Bohemce. Jinak si myslím, že jsme viděli spíš nepovedené utkání než něco extra fotbalového. Byl to nervózní zápas, rozkouskovaný, plný faulů.

Mužstvo zase poznávám, pochvaluje si Svědík. Vyzdvihl produktivního Sinjavského

Už v desáté minutě jste vedli, ale Boleslav rychle srovnala. Kde se stala chyba?

Balon z rohu se dostal přímo hráči Boleslavi na nohu, ten míč pohodlně uklidil do branky. Ještě v první půlce jsme mohli jít znovu do vedení, ale to se nestalo.

Zápas se zlomil ve druhé půlce. Dali jste vítězný gól a soupeře téměř do ničeho nepustili. Souhlasíte?

Chtěli jsme hlavně do druhé půlky dobře vstoupit, gól na 2:1 nás trošku uklidnil a povzbudil. Byly tam nějaké závary soupeře, ale do vyložené šance se Boleslav nedostala. My jsme mohli přidat ještě další branky. Když to shrnu, tak zasloužené vítězství bez nějaké fotbalové krásy, ale na to se nehraje. Pro nás jsou to důležité tři body a upevnění čtvrtého místa. Po dvou porážkách jsme si také udobřili domácí publikum.

Výhra přišla vaší brankou. Víte, kolikátý jste vstřelil gól po vašem návratu do Slovácka?

Ne – to nevím – takovou statistiku si nevedu.

Byl to druhý gól. První jste dal zhruba před dvěma lety pražské Slavii.

Když jsem dal naposledy gól, tak možná ještě někteří z nás, kteří jsou tady nebyli na světě. Ne – to si dělám srandu. Byl to strašně důležitý gól. Říkám, že je jedno kdo ho dá, je důležité, že se vyhrálo.

Slovácko zvítězilo nad Mladou Boleslaví. Tři body trefil kapitán Kadlec

Z tribunu bylo jasně vidět, kam míříte. Bylo to tak?Bylo to tak. Ani nevím, jak jsem se tam ocitl. Šel jsem dopředu, pak jsem si cukl dozadu. Vlasiy (Sinyavski) mě viděl dokonale. Trefil jsem balon ideálně čelem, chtěl jsem dát razanci do protipohybu gólmana, to vyšlo. Jsem rád, že to byl vítězný gól.

Poslední tři zápasy byl trenér Svědík na tribuně, dva jste prohráli. Proti Boleslavi přišla s trenérem výhra. Bylo to v něčem jiné?

Změnilo se to, že o poločase dokázal tým probudit, nahecovat. Našel ta správná slova. Bez trenéra je to samozřejmě složité. Dělal jsem si srandu, že červenou kartu dostal v Liberci, pak jsme dali gól. Nebyl s Plzní a taky se vyhrálo. Určitě tam trenér ty tři zápasy chyběl, vždycky najde správné slovo, co zlepšit a co udělat jinak.