Voda je pryč, to nejhorší však mají teprve před sebou. Na hřišti v uherskohradišťských Sadech, které v neděli zatopila řeka Olšava, začaly pracovat na odstraňování škod a úklidu po víkendových záplavách.

„V neděli bylo v kabině asi 30 centimetrů vody, na hřišti asi půl metru, dneska ráno už ale byla pryč,“ hlásí trenér fotbalistů Slovácka C Roman Svoboda.

V Sadech tak rychle začali s úklidem šaten. „Máme vystěhované kabiny, čistíme, umýváme, odstraňujeme nepořádek,“ hlásil v pondělí vpodvečer.

close info Zdroj: 1. FC Slovácko zoom_in Voda zaplavila i tréninkové hřiště prvoligového Slovácka v Sadech.

Brigáda zřejmě potrvá až do konce týdne, práce v areálu je spousta. Pomoc přišel nejen stoper ligového Slovácka Stanislav Hofmann, ale i další.

„Byla tu fakt velká spoušť. Úklid nám ještě pár dnů zabere,“ tuší Svoboda.

Slovácko C zřejmě neodehraje ani víkendový duel v Traplicích, jejichž hřiště o víkendu rovněž skončilo pod vodou.

„Pro nás jsou priorita kabiny, zázemí. Nemůžeme to nechat jenom tak. Asi se dohodneme na odložení,“ říká Svoboda.

Hrací plocha už vypadá o něco lépe než v neděli, hrát se na ní ale nedá. „Hřiště čvachtá, je podmočené, blátivé,“ hlásil kouč Sadů.

Řeka Morava vystoupala v Uherském Hradišti na 3. stupeň povodňové aktivity. Z koryta se ale nevylila, hřiště v Sadech zaplavila rozvodněná Olšava.

Hřiště v Kunovicích, Starém Městě, Mařaticích či Jarošově nijak poškozené nebyly.

„Na stadionu v Uherském Hradišti pak byly učiněny základní protipovodňová opatření,“ říká Marek Jurák z úseku komunikace 1. FC Slovácko.

Úplně v klidu nebyl o víkendu ani trenér Roman West, který odjel za rodinou do Kravař na Opavsku.

„My jsme tady naštěstí na kopci, ale byli jsme částečně bez elektřiny a museli jsme pomocí kýblů vylévat vodu ze sklepů. Ale to vem čert, když vidím, jaká je situace kolem nás i tady v Kravařích a hlavně v Opavě, nebo Ostravě. Je to šílené. Všem lidem postižených povodněmi přeji, aby hlavně byli v pořádku a co nejdříve zase v bezpečí svých domovů,“ prohlásil West.

V neděli a pondělí dal týmu volno a od úterý se Petržela a spol. začnou připravovat na víkendové utkání v Hradci Králové.

„Když jsme se dozvěděli o odložení kola, tak jsme podle toho týmu přizpůsobili program. Původně jsme si chtěli v sobotu zahrát modelové utkání, abychom po reprezentační přestávce nebyli další víkend bez fotbalu, ale počasí tomu nepřálo a ani terény nebyly v dobrém stavu, včetně umělky,“ říká West.

„Již v pátek jsme měli trénink na podmáčeném hřišti, do toho pršelo a foukal silný vítr. V sobotu místo odjezdu do Prahy si tak hráči zahráli hokej a část týmu trénovala v hale, kde si hráči zahráli futsal. V neděli jsme týmu dali volno, aby se hráči mohli věnovat rodinám. Stejně počasí a situace kolem, nám ani trénovat nedovolilo,“ dodal.