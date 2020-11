Z jeho pozice mělo být těch gólů o něco víc. Cítí vůči týmu brankové manko? „Určitě, určitě. Na začátku sezony jsem měl nějaké cíle. Chtěl jsem pomoci týmu brankami a přihrávkami na ně. Dlouho jsem nedal gól, to mě mrzelo. Doufám, že mi branka pomůže a bude to tam padat víc,“ přeje si středopolař Slovácka.

Jeho branka patřila k tomu nejlepšímu, co bylo na hřišti v sobotní dohrávce k vidění. Ukázkové a trošku nečekané sklepnutí zády od Klimenta a přesné střela z nějakých osmnácti metrů.

Byl to nacvičený signál?

„Nacvičené to nebylo, viděl jsem, že to byla náhoda. Balon se ke mně hezky odrazil. V týdnu jsme se na odražené míče připravovali, jsem rád, že to takto dopadlo. Byli jsme nabádáni, že málo střílíme a hrajeme míče do stran. Tato situace ke střelbě přímo vybízela,“ povídá Sadílek.

Tým Martina Svědíka má za sebou po koronavirové přestávce dva zápasy. Rozehranost mančaftu by se tak měla jenom zlepšovat.

„Po té pauze je ta nerozehranost znát. Myslím si, že jsme všichni rádi, že tu reprezentační pauzu jsme mohli doplnit tímto zápasem. Je lepší, když člověk hraje. Věřím, že nám to pomůže do budoucna a bude to jenom lepší a lepší,“ hodnotí druhý zápas po restartu čtyřiadvacetiletý odchovanec klubu.

Slovácku pomohla k výhře také změna rozestavení na 3-4-3. Jak osobně vnímal tuto změnu Michal Sadílek?

„V týdnu jsme se na to připravovali. Na tréninku to zkoušíme už delší dobu. Myslím, že se nám to vyplatilo, mimo pěti branek jsme nastřelili i dvě tyčky. Nějaká chybička tam sice byla, ale 5:1 je krásný výsledek a může to být pro nás vzpruha do dalších zápasů,“ myslí si Sadílek, kterému scházeli na stadionu fanoušci.

„Diváci nám strašně chybí. Máme skvělé fanoušky, které nejde ničím nahradit. Mrzí mě, že jsme výhru s nimi nemohli oslavit. Vítězné emoce jsou k nezaplacení. Jsem rád, že jsme si je po delší době užili,“ hlásí na závěr muž, který proti Příbrami odehrál svůj jubilejní stý ligový zápas. „Vůbec jsem to nevěděl. Zjistil jsem to až po zápase, až jsem přijímal gratulace k výhře a ke gólu,“ řekl na závěr.