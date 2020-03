„Mám z toho dobrý pocit. V tabulce na tom nejsme moc dobře, takže je to pro nás důležitá výhra. Zvládli jsme derby. Jsou to cenné body,“ radoval se Vincour po úvodním jarním duelu, který rozhodně měl tempo i nasazení.

„Bylo to typické první kolo. K vidění nebylo moc ani tak moc fotbalovosti, jako spíš soubojů. Zápas rozhodla bojovnost. Za třemi body jsme šli víc. Jsme rádi, že jsme to urvali,“ pravil mladý zadák, který se na rodnou Moravu vrátil po pěti letech strávených v pražské Slavii. Ve Slovácku podepsal profesionální smlouvu, šanci v nejvyšší soutěži ale zatím nedostal.

„S áčkem ale normálně trénuji. Jenom chodím hrávat za béčko. Takto je to pro mě ideální. Jsem spokojený,“ řekl Vincour.

Talentovaný obránce ví, že na pořádnou šanci si musí počkat. „Ve Slovácku je nyní velká konkurence. Navíc jsem mladý, mám teprve devatenáct let,“ připomíná. „Vím, že na sobě musím neustále pracovat a ukázat trenérovi, že na to mám,“ pokračuje.

Poctivý stoper, který si na podzim v dresu Slavie připsal čtyři starty v juniorské Lize mistrů, se k ligovému týmu připojil ještě v zimní přestávce. Za novými spoluhráči přiletěl na herní soustředění do Turecka. Zpočátku to neměl vůbec jednoduché.

„Dva měsíce jsem trénoval s béčkem Slavie. Příprava byla taková pozvolná. Když jsem přišel do Slovácka, zimní dril zrovna vrcholil, takže tréninky pro mě byly náročné. Rozdíl byl obrovský, ale jsem rád, že jsem to všechno absolvoval,“ těší rodáka ze Slavičína.

Jelikož v Uherském Hradišti dříve působil, problém žádný neměl. Mladík s hokejovým jménem znal město i klub, bez problémů zapadl i do kabiny ligového mančaftu. I když do utkání ještě nezasáhl, domácí bitvu se Slavií prožíval velice emotivně. „Vždyť jsem tam ještě do ledna působil,“ připomíná s úsměvem.

„Po tom, co Slavia nezvládla první zápas na Bohemce, tak jsem klukům věřil, že to zvládnou. Na soupeře byli perfektně připravení, výhru si zasloužili,“ myslí si.

Podle Vincoura to má Trpišovského tým momentálně velice složité. „Odchody byly zásadní,“ říká. „Slavia sice kádr doplnila, ale přišlo hodně mladých a talentovaných hráčů. Chce to čas, než si to zase sedne. Kluci na to mají, ale výsledky se dostaví až později,“ myslí si.