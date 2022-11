Začátek byl z vaší strany opatrný. Soupeř poměrně dlouho držel nadějný výsledek. Souhlasíte?

Je to pravda. Začali jsem trošku opatrně, báli jsem se, abychom neinkasovali nějaký gól. Jsme rádi, že jsme to byli my, kdo dal první branku. Potom jsem se troku zatáhli, některé akce Varnsdorfu nás překvapili. Chodili do rychlých protiútoků, zachytávali jsme je v poslední chvíli. Ve druhém poločase jsme dali dva rychlé góly, pak už to bylo na jednu bránu. Přidali jsme další branky a výsledek si už pohlídali. Zápas jsme zvládli týmovým výkonem.

Byla zlomem v zápase vaše první branka?

Zápase se otevřel až po druhé brance. Také bylo důležité, že jsme vzadu uhráli nulu, to nám přidá sebevědomí. Je super, že se rozstříleli také naši útočníci.

Byl jste i u třetí branky. Prudce jste vypálil na bránu a balon skončil v síti. Gól byl připsán Mihálikovi, tečoval ještě balon?

Ano, Pišta (Mihálik) to ještě tečoval. Bylo to myšleno víc jako centr než jako střela.

Jak velkým povzbuzením je vysoká výhra před domácím zápasem proti Teplicím?

Doufám, že nám to pomůže. Věděli jsme, že Varnsdorf má svoji kvalitu, i když je ve druhé lize. Tyto zápasy se nikdy nehrají lehko. Věřím, že nás výhra mentálně povzbudí i na neděli.

Vstřelil jste gól v Nice, začal jste gólem i proti Varnsdorfu. Prožíváte nejlepší období ve Slovácku?

Jsem rád, že mi to tam v posledních zápasech padlo. V minulé sezoně jsem se dostával do nějakých šanci, které jsem nemohl zužitkovat, teď jsem klukům pomohl. Když si stanovíme nějakou taktiku, kterou dodržujeme, tak se výsledky dostaví. Musíme si něco nechat také na ligu, která je hrozně vyrovnaná. Od čtvrtého po dvanácté místo je rozdíl tří bodů – nemůžeme panikařit.

Trenér také hodně rotuje sestavou. V Nice jste odehrál výborný zápas, na Baníku jste hrál čtyři minuty. Je to rozhodnutí trenéra, nebo je to po konzultaci s vámi?

Je to rozhodnutí trenéra. Ta rotace je v jistých momentech prospěšná. Dva zápasy týdně se dají v pohodě jen těžko zvládat. My, kteří se dostaneme na plac častěji, máme někdy těžší nohy, ale na to se nechceme vymlouvat. Některé chyby tam jsou z naší nezodpovědnosti – snažíme se na tom pracovat.