Parta ex-reprezentačního trenéra Michala Bílka překvapivě podlehla na stadionu v Cardiffu snaživému domácímu outsiderovi The New Saints 2:4 a je blízko vyřazení.

„Překvapilo mě to, doma by to ale mohli zvládnout a postoupit,“ míní krajní obránce Slovácka Jan Kalabiška.

„Plzeň má výborné hráče, zázemí i finanční podmínky. Pořád je to špička naší ligy,“ přidává bývalý hráč Mladé Boleslavi, Příbrami nebo Brna.

Celek z Uherského Hradiště chce nepohody i náročného programu protivníka využít, v nedělním šlágru dvou stoprocentních týmů urvat nějaký bod a protáhnout sérii bez porážky.

„Dobře víme, že nás čeká těžký zápas, kvalitní soupeř. V lize jsme ale ještě neinkasovali a právě od poctivé defenzivy se chceme odrazit. Věřím, že na rozdíl od minulých utkání zlepšíme koncovku a proměníme šance. Jedině tak můžeme pomýšlet na úspěch,“ ví asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Celek z Uherského Hradiště si po náročném začátku trošku odrfkl, ulevil. Na vyřazení z Evropské konferenční ligy i díky výhře nad Českými Budějovicemi rychle zapomněl, už se soustředí jenom na domácí nejvyšší soutěž.

Start Moravanům, kteří ještě neinkasovali, vyšel. Nyní chce na předcházející výhry navázat. „Dobrá defenziva je zásluhou práce celého mužstva. Všechno začíná dobrým presinkem. Kvůli němu se nám tam soupeři méně dostávají a my vzadu toho nemáme tolik,“ říká Kalabiška.

Fotbalistům Plzně vstup do sezony rovněž vyšel. Západočeši ovládli první čtyři soutěžní duely stejným výsledkem 2:1, tvrdě narazili až ve čtvrtek ve Walesu.

Viktorka na úvod 3. předkola Evropské konferenční ligy v Cardiffu překvapivě prohrála 2:4 s domácím outsiderem The New Saints. Hattrickem se blýskl Declan McManus. Plzeňští debakl mírnili dvěma góly v závěru a udrželi naději do domácí odvety.

Pokud ji nezvládnou, třetí rok po sobě budou bez skupiny pohárů.

Na návrat do Plzně, kde prožil většinu kariéry, strávil nejhezčí roky, sbíral úspěchy i trofeje, se těší i Milan Petržela. Tentokrát však na záložníka Slovácka Milana Petrželu v Doosan Aréně nebude čekat obvyklý parťák.

Bývalý obránce Viktorie David Limberský totiž po minulé sezoně ukončil kariéru, fotbalem se baví v nižší soutěži, Domažlicím pomáhá k postupu do druhé ligy.

„To mě samozřejmě mrzí. Vždy jsem se na Limbu těšil, jak budeme hrát proti sobě, ale i tak tam mám stále kamarády a všechny okolo, takže to pro mě určitě bude příjemné setkání,“ uvedl osmatřicetiletý křídelník.

Do Štruncových sadů se vždycky rád vrací i Kalabiška, byť domů většinou odjížděl jako poražený. „Hraje se mi tam dobře. Je tam hezký stadion, dobrý trávník, správná atmosféra,“ uvedl.

FORTUNA:LIGA, 3. kolo -

FC Viktoria Plzeň (3.) - 1. FC Slovácko (4.)

Výkop: neděle v 19.00, Doosan Aréna

Rozhodčí: Julínek - Caletka, Podaný (Petřík) | VAR: Hocek | AVAR: Franěk

Ligová bilance: 17-8-7

Poslední zápas: 2:1 (14. Ba Loua, 73. Kalvach – 45.+1. Kalabiška, 24. dubna 2021)

Pravděpodobné sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Hybš - Ndiaye - Ba Loua, Káčer, Bucha, Mosquera - Beauguel. Trenér: Bílek.

Slovácko: Nguyen – Tomič, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Petržela, Daníček, Havlík, Sadílek, Kohút – Jurečka. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 1:1