Jste nejlepší kanonýr týmu. Vstřelil jste devět branek. Cítíte, že máte za výsledky mužstva větší zodpovědnost?

To bych neřekl. Prostě nějaký zápas se mi podařil a nějaký ne. Těch mých gólů mohlo být daleko víc. Musím zůstat nohama na zemi, je to práce celého týmu. Momentálně se nám tři zápasy nepovedly. Musíme se dostat na vlnu, na které jsme byli před zápasem v Českých Budějovicích.

Do druhé půlky jste šli s jednogólovým vedením. Proč se vám zápas nepodařilo dovést k výhře?

Myslím si, že první půlka byla spíš taková taktická hra, až do našeho prvního gólu. Šli jsme do druhé půlky s tím, že musíme udržet koncentraci a nasazení. Bohužel, vstup do druhého poločasu se nám nepovedl. Myslím si, že tam byly dvě zbytečné penaltové situace, které ovlivnily pohodu v mužstvu. Přišla také zbytečná červená karta. Nakonec z toho byla remíza, jsem zato rád, ale chtěli jsme si odvést víc bodů.

Ve druhé půlce byl vyloučen Reinberk. Hráli jste v oslabení. Myslel jste, že byste se mohli víc zmobilizovat. Tak jako vás přehráli Budějovice?

Přiznám se, že jsem nato myslel. Stává se, že tým, který hraje v oslabení, se víc zmobilizuje a zkoncentruje. Byla velká škoda dvou penalt. Obě byly velmi sporné.

Přesto jste dali v oslabení druhou branku. Zmobilizovalo vás to?

Trošku mi pomohla frustrace. Celý zápas se to nějak nabalovalo. Chtěl jsem druhou branku prorvat silou. Jsme rádi, že něco vezeme, ale mohlo to být více.

Trenér prozradil, že uvažoval, jestli vás po nepovedeném zápase proti Plzni postaví do základu. Cítíte nějaký tlak?

V týdnu to opravdu vypadalo, že hrát asi nebudu. Chtěl bych trenérovi poděkovat za důvěru. Ve fotbale to tak někdy je, že se vám dva zápasy nevydaří. Jsem rád, že jsem znovu dostal důvěru.