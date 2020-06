Ve středu si celek z Uherského Hradiště pomohl dvěma standardními situacemi. Nejprve se v 5. minutě z trestného kopu hezky přes zeď trefil záložník Marek Havlík, pojistku ještě v první půli přidal kapitán Vlastimil Daníček, jenž bezpečně proměnil penaltu nařízenou za faul na Petrželu.

„Vítězství si moc cením nejen proto, že jsme hráliv okleštěné sestavě, na což se nechci vymlouvat, ale víc šlo o psychiku. Věci, které se udály v Liberci, nás stmelily než rozdělily, což bylo na hřišti vidět,“ prohlásil po slušně sehraném duelu kouč Slovácka Martin Svědík.

Domácí tým utkání rozhodl dvěma brankami v první půli. „Zápas ovlivnila čtvrtá minuta a standardka trefená Markem Havlíkem. V prvním poločase jsme měli další dvě šance, náš výkon jsme korunovali až proměněnou penaltou. Od toho se odvíjel celý ráz utkání,“ uvedl Svědík.

Po přestávce se fotbalisté Slovácka soustředili spíše na defenzivu. „Druhý poločas byl spíše bojovný. Jak ty zápasy jdou hodně rychle po sobě, hráčům docházejí síly, takže každá ztráta míče hodně bolí,“ vysvětluje pětačtyřicetiletý odborník.

Daníček a spol. tak sice drželi balon, ale do vyložených šancí už se nedostávali. Domácí si náskok taktickou hrou bez problémů udrželi.

Slovácko se proti nepříjemné Karviné dokázalo skvěle vypořádat s absencí hned čtyř obránců.

Kouč Svědík totiž z disciplinárních a zdravotních důvodů postrádal mazáky Kadlece, Hofmanna, Zahustela a Reinberka.

Uzdravený Šimko navíc teprve v úterý začal s tréninkem, takže usedl pouze mezi náhradníky.

Na krajích obrany nastoupili Juroška s Kalabiškou, ve středu hráli Divíšek s kapitánem Daníčkem.

Netradiční čtveřice ale v kontextu celého zápasu obstála na výbornou. „Trošku jsem z toho měl obavy,“ přiznává Svědík.

„Tím ale, že jdou zápasy rychle po sobě, nejde moc vymýšlet. A zase tolik variant nebylo,“ pokračuje.

„Myslím, že kluci, kteří v tomto složení hráli poprvé, se s tím popasovali velice dobře. Důležité bylo, že jsme neinkasovali,“ ví dobře.

Dozadu však dobře pracoval celý tým. „Obrannou fázi máme založenou na organizaci celého mužstva. Daníček nebo Divíšek sice hráli na jiných postech, ale věděli, co mají v obranné činnosti dělat. Ani Kalabiška nehrál na tomto postu poprvé,“ připomíná Svědík, který byl sices výkonem hráčů spokojený, ale pravidelně je na nezvyklé posty dávat nechce. „Ale nyní nám to pomohlo,“ kvituje.

V nastaveném čase poslal za odměnu do hry devatenáctileté mladíky Vincoura a Poláška. Oba si připsali první ligové starty.

„Vincourovi to přeji. Ve čtvrtek maturuje. Je to pro něj psychické povzbuzení,“ věří.

„Poláškovi a dalším klukům z akademie jsem zase chtěl ukázat, že pokud budou na sobě poctivě pracovat, tudy vede cesta,“ dodal Svědík.

Slovácko vyhrálo zaslouženě, uznal trenér Karviné

Severomoravané pořádně zahrozili až deset minut před koncem. Ránu stopera Šindeláře pod břevno výtečným zákrokem vytáhl domácí gólman Trmal. Jinak hosté, kterým citelně scházel vykartovaný Lingr, příliš nebezpeční nebyli.

„Celý zápas ovlivnil velmi rychlý gól Slovácka. Domácí nás v úvodu zaskočili. Další fatální situace byla penalta. To by se nemělo stávat. V tu chvíli bylo Slovácko, které v první půli hrálo dobře, rychle a agresivně, na koni. My jsme se sice snažili po přestávce s výsledkem něco udělat. Chtěli jsme zjednodušit hru a zrychlit přechodovou fázi, což se nám myslím i podařilo, ale ani jednu akci jsme nedotáhli. Směrem dopředu to od nás bylo slabší. Herně jsme byli vyrovnaným soupeřem, Slovácko ale bylo celkově lepší a vyhrálo zaslouženě,“ uznal po utkání karvinský trenér Juraj Jarábek.

Jeho tým prohrál podruhé za sebou a v tabulce je třináctý se stejným počtem 24 bodů jako čtrnáctý Zlín.

Hosté kromě bodů ztratili v Uherském Hradišti také středopolaře Smrže, který musel střídat už v 19. minutě.

„Není to nic vážného, ale z vlastní zkušenosti vím, že je to nepříjemné zranění. Nemůže chodit, má tam velkou bouli. Chybět nám bude dva týdny,“ ví Jarábek.