I když ještě nepůjde o body ani postup na EURO, má útočník Slovácka Filip Vecheta velkou motivaci ukázat se. Česká fotbalová reprezentace do 21 let totiž ve čtvrtečním přípravném zápase vyzve sousední Slovensko na stadionu v Uherském Hradišti, kde znojemský rodák působí.

Útočník Slovácka Filip Vecheta při tréninku české fotbalové jednadvacítky. | Foto: FAČR

„ Těším se na to. Před domácím publikem to bude něco zvláštního. Snad se nám podaří vyhrát,“ říká před přátelským derby mladý útočník.

O zápas je mezi příznivci zájem. Na utkání se chystají také Vechetovi nejbližší. „Přesné číslo neznám, ale minimálně pět lístků, které ještě sháním, bude potřeba,“ ví dobře.

Zda dostane od hlavního kouče Suchopárka šanci a nastoupí, nyní ale netuší. „Rozhodne trenér. Já se soustředím na sebe, abych podal co nejlepší výkon,“ říká.

Vecheta není v reprezentaci do jednadvaceti let úplným nováčkem.

Jeden zápas už s lvíčaty absolvoval. Proti Norsku odehrál necelou půlhodinu. Současný tým je ale jiný.

„S kluky se stále poznáváme. Úplně se neznáme, i tak je ale na srazu skvělá atmosféra. Jsem rád, že mohu být součástí tohoto mančaftu,“ prohlásil.

Znojemský rodák přitom mohl být naštvaný, že nebyl nominovaný na mistrovství Evropy. V Gruzii český výběr nepostoupil ze základní skupiny.

„Nebudu lhát, určitě jsem nad tím přemýšlel. Měl jsem to v hlavě, ale po tom, co to nevyšlo, jsem to nijak neřešil,“ tvrdí.

Tkáč si na srazu lvíčat užívá i srandu: Spoluhráči nevěděli, že jdou po náměstí

„Nebyl jsem nijak zklamaný a zapšklý. Rozhodnutí trenéra jsem respektoval. Jsem rád, že jsem dostal šanci teď. Snažím se na sobě pracovat dál. Vím, že se nyní musím ukázat. Chci podat co nejlepší výkon a pomoct týmu,“ přidává odhodlaně.

Na sraz do Zlína, kam jej přivezla přítelkyně, přijel v dobré náladě.

Slovácko o víkendu skolilo právě zlínské ševce a po sedmi kolech je čtvrté.

Vecheta nastoupil ve všech dosavadních duelech, skóroval jenom proti Mladé Boleslavi. „Nějaký tlak na nás útočníky je. Vím, že bychom měli dávat více gólů. Mně se to povedlo zatím jenom jednou. Přitom šancí jsem měl víc. Někdy mě vychytal gólman, jindy jsem to neproměnil já. Samozřejmě chci, aby to bylo lepší,“ říká.

Klubové věci ale nechal v Uherském Hradišti, kam se však paradoxně ve čtvrtek i s dalšími lvíčaty vrátí.

Lvíčata se ve Zlíně chystají na derby se Slovenskem. Ve výběru je Tkáč i Vecheta

Čeští mladíci chtějí Slovensko na Městském stadionu Miroslava Valenty jednoznačně porazit. „Derby je vždycky je prestižní. Chceme vyhrát,“ burcuje.

Důležitější střetnutí ale přijde až v úterý, kdy je na programu úvodní kvalifikační duel na Islandu.

Suchopárkův tým narazí ještě na Dánsko, Wales a Litvu. „Soupeři jsou silní, ale taky máme kvalitu na to, abychom vyhráli co nejvíc zápasů a postoupili na EURO,“ zakončuje Vecheta.