Fotbalisté Slovácka ve šlágru 7. kola FORTUNA:LIGY podlehli favorizované Slavii 1:2 a v tabulce klesli za Ostravu na páté místo. Premiérovým gólem v lize se blýskl mládežnický reprezentant Filip Vecheta, který v 90. minutě snížil. Vzápětí měl na hlavě vyrovnání Navrátil, ale balon po Daníčkově centru poslal těsně vedle.

„Bylo sympatické, že jsme hráli až do konce. Nechybělo mnoho a zápas mohl dokonce skončit remízou,“ ví dobře trenér Slovácka Martin Svědík.

Sešívaní tak i se štěstím prodloužili rekordní sérii 52 utkání v nejvyšší soutěži bez porážky, kterou započali poté, co loni v březnu podlehli právě Slovácku.

Domácí trenér Trpišovský, který v neděli večer odkoučoval jubilejní dvoustý duel v nejvyšší soutěži, se tak dočkal dalšího triumfu.

Obhájci trofeje ani nevadilo, že nemůže využít několik marodů v čele se zraněným brankářem Kolářem či stoperem Kúdelou.

Premiéru si tak odbyl gólman Mandous, do základní sestavy se vrátili Bah, Bořil, Ševčík, Masopust či Kuchta. Jen na lavičce začal rumunský reprezentant Stanciu.

Slovácko, kterému scházel vykartovaný bek Divíšek a nemocný Holzer, zase nezvládlo v Edenu začátek. Hosté nezachytili úvod a už ve 4. minutě inkasovali. Ekpai sice ještě mířil z úhlu do tyče, ale pohotový Samek za vápnem napřáhl a odražený balon uklidil přesně k tyče. Pro domácího mladíka šlo o druhý ligový gól.

„Bohužel se nám to tady nestalo poprvé, ale již poněkolikáté. I když jsme se na to v přípravě o to víc zaměřovali, stejně jsme to nezvládli. Kluci sami cítili, že pokud tady chtějí uspět, musí tlak Slavie alespoň deset, patnáct minut vydržet. Bohužel jsme zase hned inkasovali,“ štvalo Svědíka.

Favorita rychlá branka nakopla, sešívaní na trávníku dál dominovali. Ránu Kuchty vyrazil Nguyen.

Celek z Uherského Hradiště však brzy nápor Slavie otupil, postupně vyrovnal hru, ale směrem dopředu nebyl odvážný ani nebezpečný. Slovácko v první půli branku soupeře vůbec netrefilo.

„S některými hráči to zamávalo, což bylo vidět na naší hře. Byli jsme ustrašení, pokazili hodně balonů. I když jsme tam nějaké akce mohli dotáhnout daleko lépe,“ ví dobře.

Slavii vyšel i nástup do druhé půle, Kuchta ale po Bahově vysunutí pálil z výhodné pozice do boční sítě.

Moravané nepříjemnou chvíli přečkali a pak dvakrát v krátkém sledu pořádně zahrozili. Nejprve po Sadílkově úniku a přihrávce zakončoval Jurečka. Jeho střelu ale odvrátil obětavým obranným zákrokem kapitán Bořil, následnou dorážku Havlíka zastavil další zadák Slavie.

Vzápětí si těžký zákrok připsal i Mandous, jenž bravurně zneškodnil dorážku Sadílka.

„Zápas se lámal do šedesáté minuty, kdy jsme měli dvě, tři příležitosti, jednu tisíciprocentní, ale nedokázali jsme ji zužitkovat,“ mrzí Svědíka.

„Dojíždíme právě na naši produktivitu, která nás provází od začátku sezony. Jinak ve hře jsme měli rezervy, ale taky jsme v určitých fázích hráli velmi dobře. Na Slavii to ale nestačilo. Taky jsme se nemohli ve hře opřít o útočníka,“ přidal hostující kouč.

Slovácko i tak ve druhé půli výrazně ožilo, naopak domácí trenér Trpišovský se snažil hru svého týmu nakopnout trojitým střídáním v 55. minutě, což se mu náramně povedlo.

Jeden z žolíků, reprezentační útočník Tecl, zakončil spolupráci Oscara s Bořilem a zblízka zvýšil na 2:0. „Hru Slavie ovlivnilo střídání. Domácí tam poslali kvalitu. Dva hráči z lavičky to druhým gólem rozhodli,“ uvedl Svědík.

Hotovo ale zdaleka nebylo. V závěru snížil pohotovou ranou pod břevno mladík Vecheta a v nastaveném čase měl na hlavě vyrovnávací gól Navrátil, který po centru Daníčka mířil těsně vedle.

„Nezachytili jsme vstup do druhé půle. Slovácko mělo lepší pohyb, dostalo nás pod tlak. Vypracovalo si dvě šance. Jeden gól chytil Mandous, druhý Laco Takács. Díky střídání se naše hra zlepšila. Dali jsme druhý gól a měli další šance. Bohužel závěr jsme si inkasovaným gólem zbytečně zkomplikovali,“ uvedl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Celek z Uherského Hradiště v Edenu těsně prohrál, nyní má před sebou derby se Zlínem.

FORTUNA:LIGA, 7. kolo -

SK Slavia Praha – 1. FC Slovácko 2:1 (1:0)

Branky: 4. Samek, 68. Tecl – 90. Vecheta

Rozhodčí: Orel – Hrabovský, Antoníček (Černý). VAR: M. Zelinka | AVAR: K. Hájek

Žluté karty: Petržela, Vecheta (oba Slovácko)

Diváci: 11 252

Slavia Praha: Mandous – Bah, Takács (89. Krmenčík), Holeš, Bořil – Samek (55. Traoré), Ševčík – Ekpai, Lingr (55. Stanciu), Masopust (64. Oscar) – Kuchta (55. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Slovácko: Nguyen – Hofmann, Daníček, Kadlec – Reinberk (89. Šašinka), Mareček (46. Kalabiška), L. Sadílek, Kohút (60. Navrátil) – Petržela (66. Tomič), Jurečka (60. Vecheta), Havlík. Trenér: Svědík.