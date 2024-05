Stačí, aby v Doosan Aréně zahrávali pokutový kop a jeden gól mají jistý. Záložník či stoper Slovácka Vlastimil Daníček se totiž při penaltách nikdy nemýlí. V lize jich zahrával rovných dvacet, všechny bezpečně proměnil. Naposledy skóroval doma se Spartou.

Fotbalisté Slovácka se chystají na zápas s Partizanem | Video: Libor Kopl

„Je to skvělá bilance,“ smeká před zkušenějším spoluhráčem útočník Slovácka Filip Vecheta.

Mladý forvard se k penaltě v české nejvyšší soutěži ještě nedostal. Ani na tréninku je moc nekope. „Ale nemám s nimi problém. Klidně na ni půjdu,“ tvrdí s úsměvem znojemský rodák a odchovanec.

Celek z Uherského Hradiště však na půdě Plzně moc na penalty spoléhat nemůže, prosadit se musí jakkoliv. Spartě vstřelil dva góly, na body to ale nestačilo. „Dostali jsme zbytečné góly po našich chybách, nepohlídali si Kuchtu, pak už to bylo těžké,“ uvedl Vecheta.

Také v sobotu budou Moravané čelit velké ofenzivní síle. Viktorii táhnou především Chorý se Šulcem, obrovskou kvalitu ovšem mají Západočeši i na jiných pozicích.

„Plzeň je silná, má v sestavě skvělé hráče, my se ale musíme soustředit na sebe, svůj výkon. Pokud chceme uspět, musí se to všechno sejít a každý z nás musí podat nadprůměrný individuální výkon, celkově být ale kompaktní a hrát jako jeden tým,“ říká.

Byl v týmu s Daníčkem, v lize podával balony. Teď bude hrát na stadionu Slovácka

Slovácku to na jaře těžce drhne. Doma ani jednou nezvítězilo, celkem neuspělo v osmi duelech v řadě.

Bodovat v Plzni bude extrémně složité. Loni v listopadu tam ale Petržela a spol. po skvělém výkonu zvítězili přesvědčivě 4:1, doma s ní nedávno remizovali 1:1.

Jenže to měli Západočeši pokaždé v nohách duel v Konferenční lize, teď půjdou do utkání důkladně nachystaní.

„Určitě to mělo vliv na jejich výkony. Za mě to ale bude stejný zápas jako vždycky. Pokusíme se to zvládnout co nejlépe. Chceme tam uspět,“ burcuje.

Plzeňští jsou ale na rozdíl od Slovácka v pohodě. V úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o titul porazili Mladou Boleslav 3:0 a z třetího místa tabulky dál ztrácejí 10 bodů na druhou Slavii.

Slovácko je šesté, chce se dostat alespoň před Mladou Boleslav na pátou pozici. „Trošku mě štve, že hrajeme dvakrát venku, ale s tím se nedá nic dělat. Budeme bojovat. Snad to zvládneme,“ doufá Vecheta.