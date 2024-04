Čtyři branky, jasná prohra, mizerný výkon. Tak nějak by se dalo charakterizovat vystoupení fotbalistů Slovácka pod libereckým Ještědem. Těžko byste hledali v týmu Martina Svědíka muže, který by zasloužil pochvalu. Hodnotit zápas přišel mezi novináře útočník Filip Vecheta.

Útočník Slovácka Filip Vecheta (v bílém drese) při zápase v Liberci. | Foto: 1. FC Slovácko

Jeho střela, kterou tečoval domácího obránce Pourzitidis, skončila v síti. V té době se dostalo Slovácko na jednobrankové manko, to byl jediný světlý moment týmu z Uherského Hradiště.

„Dali jsme sice branku, mysleli jsme si, že nás to nakopne, to se ale nestalo. Inkasovali jsme další dva góly – byl to od nás špatný výkon,“ okomentoval Filip Vecheta snad jedinou střelu Slovácka na branku Liberce. Svůj podíl na vstřeleném gólu nechtěl moc komentovat.

„Mrzí mě, že jsme prohráli, předvedli takový výkon a odjíždíme s vysokou porážkou. Komu bude připsaný gól to v této chvíli neřeším.“

Domácí Slovan vstoupil do zápasu zostra. Už po šesti minutách hry lovil gólman Fryšták balon ze své sítě. Hotovo bylo už v polovině prvního dějství, to domácí skórovali podruhé.

„První poločas se nám po všech stránkách vůbec nepovedl. Začali jsme špatně, brzy jsme inkasovali branku. Po prvním gólu jsme se snažili ještě hrát. Myslím si, že nás položil druhý gól. Do druhé půle jsme šli s tím, že potřebujeme dát kontaktní gól, to jsme si také v kabině řekli. Bohužel, nepotvrdili jsme naše ambice,“ hodnotil zpackaný duel útočník Slovácka.

Tým z Uherského Hradiště prohrál na jaře už šestý zápas. Z tohoto pohledu se řadí k nejhorším týmům jara.

Proč se mužstvu nedaří zopakovat podzimní výkony? Jak na výsledky reaguje kabina? Filip Vecheta se to snažil vysvětlit.

„Probíráme to, snažíme se na tom pracovat. Momentálně nám to nejde, ale věřím, že to brzy zlomíme. Schází nám zkušení hráči a my si s tím neumíme poradit. Vlasta Daníček, Milan Petržela – to jsou kluci, kteří dokáží dodat do kabiny kus energie,“ narážel Filip Vecheta na vykartované nebo zraněné opory Slovácka.