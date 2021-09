„Je to obrovská škoda. Ve druhém poločase jsme mohli bod s trochou štěstí urvat,“ je přesvědčený záložník Slovácka Lukáš Sadílek.

Hosté se proti favoritovi rozehráli až po změně stran. V prvním poločase branku soupeře ani jednou netrefili, po přestávce ale Slavii zmáčkli, dostali se do zakončení.

Nejprve sice pálil slávista Kuchta do boční sítě, ale v 50. minutě mělo dvě velké šance Slovácko. Jurečkovu střelu ale zablokoval Bořil a domácí defenziva zastavila i Havlíkovu dorážku. Sudí Orel si ještě nechal prověřit, zda domácí kapitán nezahrál rukou, penaltu však nenařídil.

Hosté v té chvíli hráli nejlepší část utkání a Mandous musel zasahovat proti Sadílkovi. „Kdybychom proměnili ty dvě šance, co jsme měli na začátku druhého poločasu, mohli jsme to ještě zdramatizovat. Tolik šancí na Slavii asi nebudeme jen tak mít,“ ví dobře Sadílek.

Celek z Uherského Hradiště se prosadil až v závěru. V době, kdy se zdálo, že favorit bez potíží dotáhne zápas ke třem bodům, Slovácko nečekaně udeřilo. Kontaktní branku přinesla souhra náhradníků. Po přihrávce Kalabišky se nekompromisně trefil pod břevno mladík Vecheta a v osmnácti letech si připsal první ligový gól.

„Je to pro mě splněný sen, velká radost. Ještě, když to bylo na Slavii,“ vyznal se mládežnický reprezentant. Na trávníku si ale premiérovou trefu nestačil pořádně vychutnat. „Moc jsem to nevnímal, protože jsme prohrávali,“ přiznal.

Po minutě nastavení pak mohli hosté dokonce senzačně srovnat, střídající Navrátil ale hlavičkoval těsně mimo.

„Už jsem to viděl v brance. Nakonec to tam neskončilo. Chybělo trocha štěstí. Byla to dobrá šance. Škoda, že to tam nepadlo,“ mrzelo znojemského rodáka, který šel do hry v 61. minutě místo Jurečky a na hrotu útoku se statečně rval.

„Po fyzické stránce bylo docela těžké jít do rozehraného zápasu a chytit tempo,“ přiznává.

Také ostatním hostujícím hráčům chvíli trvalo, než se do utkání dostali.

„Bohužel jsme zase nezachytili začátek. Prohrávat a dohánět na Slavii je vždycky nesmírně těžké,“ ví Sadílek, kterého si v první půli k lajně hned dvakrát zavolal trenér Svědík.

Co mu říkal? „Stopeři měli vystupovat a víc nám pomáhat. Pak jsme reagovali změnou rozestavení. Díky tomu se hra hodně vyrovnala,“ míní pětadvacetiletý středopolař.

Borce z Uherského Hradiště rozhodila rychlá inkasovaná branka hned ve 4. minutě, zbytkem první půle se spíše protrápili.

„Měli jsme špatný vstup do zápasu. Ve druhém poločase jsme se ale zvedli a měli už více šancí. Mohli jsme i vyrovnat, ale neměli takový tlak v koncovce,“ posteskl si Vecheta.

Hosté s přibývajícími minutami srovnali hru, hrozit začali až po přestávce.

„V první půli tam nebyla taková nabídka. Ve druhé půli jsme se ale herně zlepšili a kombinací se dokázali dostat k jejich brance. Nebáli jsme se hrát, všichni se nabízeli. Z toho pramenily tři obrovské šance,“ říká Sadílek.

Moravané, kteří vloni v březnu připravili "červenobílým" dosud poslední ligovou porážku, nebodovali po třech kolech a je páté.

V týdnu se bude Svědíkův tým chystat na derby se sousedním Zlínem. „Stejně jako vždycky to bude velký a vyhrocený zápas. Půjdeme do maxima a budeme chtít vyhrát,“ slibuje fanouškům Vecheta.