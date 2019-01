Ofenzivní záložník se vrací potřetí v kariéře na Slovácko. V klubu je na hostování do konce sezony z Mladé Boleslavi.

Říká se, že dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. S takovým tvrzením na Jaroslava Diviše nechoďte. Do klubu, který ho vychoval k velkému fotbalu, se vrací dokonce potřetí během své kariéry.

V přípravném zápase proti třetiligové Kroměříži nastoupil v základní sestavě. Jak velí nepsané pravidlo pro nováčky s kapitánskou páskou.

„Ano, je to tak. Poprvé jsem přišel z Poštorné, podruhé ze Senice a teď je to potřetí. Pořád se vracím, snad to zase vyjde k oboustranné spokojenosti,“ přeje si staronová posila Slovácka.

Jak se vůbec zrodilo vaše angažmá ve Slovácku?

V Bolce (v Mladé Boleslavi) jsem začal normálně zimní přípravu. Myslel jsem, že se tam poperu o místo v základu, ale bylo mi sděleno, že chtějí začít s mladými a že si mám najít hostování. Zavolal jsem Šumimu (Šumulikoski – manažér klubu), jestli by o něčem nevěděl, nakonec to dopadlo tak, že jsem tady.

Takže jste se domluvili docela rychle…

Jo, jsem rád, že to vyšlo, uvidíme, co bude po sezoně. Mám čtyři měsíce nato, abych potvrdil svoje kvality.

Už jste mluvil s trenérem Svědíkem o vašich úkolech v týmu?

Chtěl, aby se zvýšila konkurence v ofenzívě. Po každém krajním záložníkovi chce trenér centry do vápna. Budu rád za každou minutu na hřišti. Neříkám, jestli kraj nebo hrot. Uvidíme, jak trenér mančaft postaví do sezony.

Jak byste okomentoval vaši konkurenci v záloze?

Kvalita ve Slovácku rozhodně je. V záloze je Honza Kalabiška, mladý Rezek, Honza Navrátil, na hrotu je Zaja (Tomáš Zajíc). Ofenzíva je kvalitní, teď si to musíme rozdat mezi sebou. Důležité je, abychom drželi spolu jako tým.

Sledoval jste podzimní výsledky a výkony Slovácka?

Sledoval, sledoval, zápas se Spartou byl prostě super. To byla pecka, ještě jsem viděl utkání na Baníku. Musím říct, že kluci závěr podzimu zvládli na výbornou.

Jak zpětně hodnotíte váš odchod ze Slovácka?

Byl jsem rok a půl v Jablonci. Když ta nabídka přišla, tak jsem ji vzal, chtěl jsem to vyzkoušet. Pak jsem přešel do Mladé Boleslavi, ale ani tam jsem nehrával, ale neberu to jako nějakou negativní zkušenost, to je prostě fotbal.

Jak moc se změnila kabina Slovácka od vašeho odchodu?

Šumi (Veliče Šumulikoski) se posunul víc nahoru, trošku ztloustl, jinak se nic moc nezměnilo. Přišli kluci z dorostu, Honza Navrátil a nový je také trenér a celý realizační tým.

Přišel jste jako staronová posila. Jak vás kabina přivítala?

To jste viděli, hned mi dali kapitánskou pásku. Žádné zápisné jim nedám, nejsem klasický nováček. No, možná že jim nakonec něco přinesu.

Vtipkovali vaši bývalí spoluhráči v kabině?

Jistě, že prý mě nikde nechtějí jenom ve Slovácku, s těmi vtípky je to všude stejný. Těch žertíku tam proběhlo ještě víc.

Vaši spoluhráči mluvili o tom, že příprava pod trenérem Svědíkem je hodně náročná. Souhlasíte?

Ty tři dny mi dali pořádně zabrat, je to na hřišti a v posilovně. Trénujeme dost, zažil jsem i jiné trenéry, ale toto je nejvíc. Musíme to do sebe dostat, na druhou stranu věříme, že nám to jedině pomůže.