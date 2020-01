Jan Kalabiška patří k tomu nejzkušenějšímu, co má kouč Slovácka Martin Svědík k dispozici. Na soustředění v Chorvatsku naskočil do všech přípravných zápasů. V sobotním prestižním duelu proti Dinamu Zábřeh dokonce skóroval.

Jeho branka, ale ke kýžené remíze nevedla. Sedm minut před koncem vstřelil chorvatský mistr vítězný gól.

„Po jejich druhé brance si Káca (Michal Kadlec) stěžoval, že gól padl po faulu na něj. Myslíme si, že to faul byl,“ okomentoval druhou branku Chorvatů Jan Kalabiška, který dva dny před Štědrým dnem oslavil 34 narozeniny.

Hráli jste proti nejlepšímu chorvatskému klubu. Jaký to byl zápas?

První i druhá půlka byla stejná. Soupeř byl lepší na balonu. Na druhou stranu se není čemu divit. Je to účastník Ligy mistrů a má několik titulů v chorvatské lize. Ta velká kvalita tam prostě je. My jsme hráli spíš z bloku a snažili jsme se je zlobit z brejků. Měli jsme náročný týden a v naší fázi přípravy to ani jinak nešlo.

Téměř celý zápas se odehrál v dešti. Zápas jste odehráli na přírodním trávníku. Jak vypadal terén?

Byl docela slušný, nebylo to až tak hrozné. Možná u postranních čar bylo hřiště trochu rozbité, ale ta strana, na které jsem hrál druhou půlku a střed hřiště, tam to bylo celkem v pohodě. Zápase se dal odehrát i v lisovkách.

Po parádní akci jste dal gól téměř do prázdné branky. Byl to ten z kategorie jednoduchých?

Je to tak. Kluci zahráli super akci. Honza Navrátil to dal patou na Ramba (Petr Reinberk). Ten už chtěl střílet, mohl dát gól, ale zařval jsem si, ať to pustí. Slyšel mě a vyšlo to na jedničku. Škoda, že jsme v závěru dostali druhou branku. Remíza by byla cenná.

Petr Reinberk už mohl střílet, přesto vám nahrál do jasné gólové šance. Mluvili jste o tom po zápase?

Jasně, ptal jsem se ho, jestli mě viděl. Udělal to fakt super. Myslím si, že hodně hráčů by v jeho pozici vystřelilo.

V závěru byla mezi oběma týmy šarvátka. Co přesně se na hřišti přihodilo?

Běžel jsem za balonem do souboje, takže jsem to ani neviděl. Nakonec dostal Havlas (Marek Havlík) červenou kartu. Nevím, jestli to bylo za faul, za potyčku nebo za nějaké keci. Vím, že se tam kluci strkali, ale víc nevím.

Myslíte si, že rozhodčí nějak ovlivnil zápas?

Těžko říct. Hráli jsme proti týmu, který je v Chorvatsku nejslavnější, má nejvíc fanoušků, pískali to domácí rozhodčí. S nějakým procentem pro Dinamo jsme mohli počítat. Po jejich druhé brance si Káca (Michal Kadlec) stěžoval, že gól padl po faulu na něj. Myslíme si, že to faul byl.

Pojďme ještě k vám. V létě vám končí ve Slovácku smlouva. Už jste podepsal novou?

Už jsem prodloužil. Ve Slovácku budu ještě dva a půl roku.

Jaký máte další program?

V neděli máme ještě trénink, po obědě vyrážíme domů. V pondělí je volno a od úterka už znovu klasická zimní příprava. V sobotu je programu zápas proti Uničovu.