K dnešnímu dni se vybralo neuvěřitelných 5 671 292 korun.

„Přemýšleli jsme, že bychom místo jednoho tréninku vyrazili osobně přímo do postižených oblastí, ale nakonec jsme si to vyhodnotili tak, že vzhledem k tomu, že nás čekalo utkání v Evropské konferenční lize, tak by to nebylo úplně rozumné. Proto jsme raději přispěli finančně do sbírky,“ uvedl na klubovém webu kapitán Slovácka Michal Kadlec.

Bývalý reprezentant společně se zbytkem týmu již v květnu podpořil i projekt spolku Nedoklubko, jenž se věnuje předčasně narozeným dětem a jejich rodinám.

„Kabina podpořila projekt uběhnutými 117 kilometry a rovněž finančním příspěvkem pro neonatologické oddělení nemocnice v Uherském Hradišti,“ informuje mluvčí Slovácka Marek Jurák.

V pondělí pak stoper Stanislav Hofmann společně s Karlou Uherkovou z Nedoklubka navštívil uherskohradišťskou nemocnici, aby místnímu oddělení předali potřebnou výbavičku pro předčasně narozená miminka.

„Jsem rád, že jsem se předávání darů od Nedoklubka nemocnici v Uherském Hradišti mohl zúčastnit, protože jsme si tím sami prošli. Naše obě děti jsou předčasně narozené, dcera víc, takže se v této organizaci angažujeme a vážíme si jejich práce,“ prohlásil Hofmann.