„Rozhodla šířka kádru, bylo vidět, že sparťanský kádr je hodně široký. My máme zraněné a hrajeme to ve dvanácti, třinácti lidech. Ve druhém poločase jsme šlapali vodu,“ okomentoval zkušený stoper druhou domácí prohru Slovácka v řadě.

První branka padla až po rozhodnutí videa. Vy jste reklamoval ofsajd…

Nevím, jak to tam přesně bylo, ale podle mě byl Vindheim metr v ofsajdu. Je to škoda, pak jsme otevřeli hru a bohužel dostali druhou branku. Nevyhovuje nám i to, že nebyli lidi na stadionu. Na druhou stranu jsme skončili devátí a máme pořád o co hrát.

Sparta nasadila do druhého poločasu zkušené hráče. Bylo to rozhodující?

Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Rozhodlo proměňování šancí. Sparta dala dva góly, my ze svých šancí nic. Podle mě také rozhodla šířka kádru, bylo vidět že kádr Sparty je hodně široký. My máme zraněné a hrajeme to ve dvanácti, třinácti lidech. Ve druhé půlce už jsme šlapali vodu.

V první půlce jste byli lepším týmem, mohli jste zápas rozhodnout. Souhlasíte?

Je to tak. Škoda, že šel do vedení soupeř, řekl bych, že zápas byl vyrovnaný. Ve druhém poločas pak dostaneme laciný gól. Je škoda, že jsme Spartu neporazili.

Byl to zápas o první brance?

Když dostaneme branku, tak to strašně složitě koušeme a dotahujeme. Také v poslední době víc inkasujeme. Máme pořád, co zlepšovat. Na druhou stranu jsme minulý rok hráli o záchranu a v letošní sezoně jsme klepali na první šestku. Sezona ještě neskončila, tak uvidíme.

Hrál jste na stoperu s Daníčkem. Jak se vám spolupracovalo?

Myslím, že už to bylo lepší jako v proti Bohemce. Vlasta je defenzivní záložník a ty úkoly má podobné.

Jste hodně zklamaní, že první šestka vám nevyšla?

Jsme zklamaní hlavně z toho, že jsme doma dvakrát po sobě prohráli. Malovali jsme si to jinak, ale znovu opakuji, ještě není konec sezony. Uvidíme, jaké bude finální umístění.

V neděli hrajete znovu proti pražským Bohemians. Začínáte na domácím stadionu. Bude to výhoda?

Když chceš postoupit, tak z obou zápasů musíš vyjít lépe. Je jedno, jestli hrajeme doma nebo venku. Spíš je na pořadu dne si odpočinout a dobře potrénovat. Věřím, že se dají dohromady i marodi. Chceme proti Bohemce udělat dobrý výsledek.

Proti Spartě to byl váš první zápas na Slovácku?

Myslím, že ano, byl to první zápas. Předtím jsem nemohl hrát kvůli zranění a také proto, že jsem byl hráčem Sparty a byl tu na hostování.