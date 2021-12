Nguyen chápe, že pravidla jsou jasně daná. Co mu však vadí, je jejich ohýbání ve prospěch jednoho či druhého týmu. „Rozhodčí jsou častokrát alibisté. Chápu, že chybují, to my všichni, ale je zvláštní, že spoustu věcí vyhodnotí špatně i ti, co sedí u videa,“ diví se.

„Vždyť na to mají dostatek času, spoustu záběrů a stejně to pak posoudí špatně, což je pro mě nepochopitelné, protože když už do toho vstoupí, mělo by to být na sto procent,“ míní.

Bývalý brankář Vlašimi a Liberce, se ale ve výkonech rozhodčích pitvat nechce. Stejně jako zbytek týmu z Uherského Hradiště už vyhlíží další mrazivou ligovou bitvu.

Fotbalisté Slovácka po dvou smolných prohrách míří do Mladé Boleslavi. Ve městě automobilů vyzvou nováčka z Hradce Králové, který hraje své domácí zápasy právě v Lokotrans aréně.

„Nečeká nás nic jednoduchého. Hradec má pořád takový ten nováčkovský lauf, hraje dobrý fotbal. Je vidět, že trenér Koubek je odborník a umí tým takticky dobře připravit. Z tohoto pohledu to bude těžké, ale musíme zabrat. Nic jiného než tři body nebereme,“ říká odhodlaně.

Také Nguyena výsledky votroků po návratu do nejvyšší soutěže překvapují. „Nečekal jsem, že by mohli být tak nahoře, ale některé kluky. Kádr mají dobře poskládaný a výsledkově se jim daří,“ oceňuje.

„Navíc mnohdy u nováčků tomu tak bývá. I Pardubice v minulé sezoně byly překvapivě vysoko a letos je to horší,“ připomíná.

Celek z Uherského Hradiště se soustředí na sebe, svůj výkon, protivníka až tolik neřeší. Východočeši nemají v sestavě výrazné individuality, spíš sází na poctivou defenzivou, rychlé protiútoky a kolektivní výkon. „Mají dobrou chemii. Je tam Vlkanova, zkušený Jakub Rada nebo nepříjemní útočníci,“ upozorňuje.

Favoritem jsou i tak borci z Moravy, kteří sice dvakrát po sobě vyšli bodově naprázdno, ale svými výkony rozhodně nezklamali.

„Když se na ty zápasy podíváme zpětně, tak České Budějovice jsme vlastně sedmdesát minut do ničeho nepustili, a bylo to o našem kolapsu. V zápase s Plzní jsme dostali branku v první minutě a ve druhém poločase jsme je nechali jednou vystřelit a byl z toho druhý gól. Ten, kdo ten zápas viděl, tak se asi divil, jak jsme Plzeň drtivě přehrávali,“ míní.

Slovácko se bude muset i s sobotním předvánočním čase obejít bez podpory fanoušků. Kvůli pandemii koronaviru se do hlediště dostane jen omezené množství diváků, hostující sektor bude úplně prázdný.

„Za poslední rok jsem si na to už zvykl. Teď byla škoda, že s Plzní mohlo jen tisíc lidí, protože by určitě bylo plno a to utkání by mělo i jiný náboj. Věřím, že by to nakonec i jinak dopadlo,“ je přesvědčený.

Proti Hradci bude kulisa ještě komornější. „Přestože hrajeme dobrý fotbal, nejsme Slavia ani Sparta, takže diváky až tolik netáhneme. Ale to, že v Mladé Boleslavi bude méně diváků, náš výkon určitě neovlivní,“ míní.