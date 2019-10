Fotbalisté Slovácka v předehrávce 12. kola FORTUNA:LIGY 3:1 utnuli sérii bez výhry a po pěti kolech znovu urvali všechny body. Celek z Uherského Hradiště v televizním duelu pokořil Slovan 3:1 a poskočil na šesté místo neúplné tabulky.

„Porazili jsme velice silného soupeře, který je rychlostně, fotbalově i fyzicky výborně vybavený.“ těší domácího trenéra Martina Svědíka.

Moravanům náramně vyšel vstup do utkání.

„To, co jsme našim krajním obráncům předtím vytýkali, tentokrát zvládli. Po dvou velice přesných centrech jsme dali dva góly,“ pravil kouč Slovácka. Po sto sekundách hry si dal hostující Hybš vlastní gól. V osmé minutě přistál další centr zleva na hlavě Šašinky a zcela volný útočník navýšil skóre.

„Zápas jsme dobře rozjeli. Liberec jsme do ničeho nepouštěli. Do rozehrávky, kombinačního fotbalu ani rychlosti,“ pochvaloval si Svědík.

Borci v bílých dresech si ale výtečně rozehrané utkání začali zbytečně komplikovat.

„Místo toho, abychom dál těžili z jednoduchosti, v křídelních prostorech jsme přihrávali nebo zbytečně ztráceli míče. Liberec nám dal z ničeho gól,“ štvalo domácího trenéra.

Kontaktní branka Baluty těsně před půlí protivníka paralyzovala. „Ve druhé půli jsme ztráceli balony uprostřed hřiště a pustili Liberce do hry. Báli jsme se o výsledek,“ přiznává Svědík.

Severočeši díky povedené ráně útočníka Musy skóre dokonce srovnali. Sudí Zelinka ale vyrovnávací gól po konzultaci s videorozhodčím odvolal kvůli předchozí ruce přihrávajícího Baluty.

„VAR nám však pomohl. Inkasovaná branka byla hodně velká rána Za stavu 2:2 by to bylo hodně těžké,“ ví Svědík, který s verdiktem hlavního rozhodčího souhlasil.

„Hned jsem věděl, že tam byla ruka. Tady není o čem mluvit,“ je přesvědčený domácí kouč. Podle Svědíka správně odvolaný gól Daníčka a spol. nabudil.

„Verdikt nám dodal krev do žil. Od té doby jsme byli daleko aktivnější, což vyústilo ve třetí branku,“ dodal.

Naštvaný Hoftych: Podle mě je ale nesmysl pískat takovou ruku

Zatímco Moravané si přítomnost videa pochvalovali, Liberečtí odvolanou branku těžce kousali.

„Byla to sporná situace. Mám to ale jenom zprostředkovaně, ale modle mých informací gól měl platit,“ řekl novinářům krátce o zápase kouč Slovanu Pavel Hoftych, který si v reálu prohřešku proti pravidlům vůbec nevšiml.

Ani nevěděl, jakou situaci sudí Zelinka s kolegou u videa řeší.

„Podle mě je ale nesmysl pískat takovou ruku. Je to proti fotbalu, škodí mu to. Ale není to o videu, ale o člověku, kdo za ním sedí,“ tvrdí.

Charakter zápasu ale výrazně ovlivnil hned jeho úvod. Slovan nezvládl proti Slovácku začátek, po osmi minutách prohrával už 0:2.

„Chystali jsme se na centrované míče a výborné náběhové útočníky Slovácka, přesto jsme si z prvního centru sami dali vlastní gól, což s mužstvem otřáslo. Pak jsme nechali volného hráče a domácí dali na 2:0. Trvalo nám třicet minut, než jsme se oklepali. V závěru první půle jsme ale snížili,“ uvedl Hoftych.

Hostům pomohla kontaktní branka Baluty.

„Ve druhé půli jsme byli aktivnějším týmem. Zlepšili jsme pohyb i důraz a tlačili jsme se vyrovnáním. Dali jsme i branku na 2:2, která nebyla uznána. Pak jsme měli Balutou a Karafiátem další šance,“ připomíná trenér Slovanu.

Slovácko nepříjemné chvíle přečkalo a po brejku potřetí udeřilo.

„V závěru jsme nechali otevřená vrátka. Hráli na riziko, čehož soupeř využil a krásnou brankou zvýšil na 3:1,“ pronesl Hoftych, kterého další venkovní ztráta pořádně štvala.

„Je to škoda. Šance na to, abychom tu bodovali, jsme měli,“ míní známý kouč.