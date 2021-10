„Fotbal je nahoru – dolů. Jednou vám to tam padá a jednou ne. Pro nás jsou důležité i ty těsné výhry z úvodu sezony,“ hodnotil střeleckou formu Václav Jurečka.

V 15. minutě šli Teplice do vedení. Čekal jste takový úvod?

Myslím si, že jsme nezačali vůbec dobře. Naše kombinace byla pomalá, Teplice daly z jednoho brejku branku, což nás trošku probralo. Museli jsme zrychlit kombinaci, hodně nám pomohla vyrovnávací branka.

Pomohl vám také poločas?

O poločase jsme si něco řekli. Chtěli jsme soupeře zatlačit a zápas zlomit. Povedlo se. Jsem rád, že jsme rychle dali i třetí branku.

Vy jste šel ještě sám na gólmana. Mrzí vás, že jste nedal dvě branky?

Samozřejmě, že mě to mrzí, mohl jsem dát zase dva góly. Škoda, pro mě nová zkušenost, musím se poučit.

Překvapil vás Jan Rezek v sestavě Teplic nebo vám to bylo jedno?

Asi nám to bylo jedno. Soustředili jsme se na vlastní hru. Teplice měly nového trenéra. Tým mohl dostat jiný impulz, vždycky je to složitější, museli jsem si dát pozor.

Soupeř se dotáhl na jednu branku. Měl jste obavy o výhru?

Zbytečně jsme pustili Teplice do konečného tlaku. Byly to nervy, naštěstí se nám podařilo výhru udržet. Byl to fyzicky náročný zápas, hodně soubojový a agresivní.

Hráli jste pořád svým stylem hry. Je ten mančaft od loňské sezony vyspělejší, že umí otočit zápas?

Určitě, nějaké automatické věci tam jsou. Hrajeme pořád stejně. Je velká výhoda, že obránci útočí. Jeden bek dneska na gól nahrával a druhý dal dvě branky. Pro nás je to stěžejní. Jsem rád, že jsme před reprezentační pauzou vyhráli.

V první půlce jste na míči moc nebyl. Čím si to vysvětlujete?

Měli jsme pomalou kombinace a tolik jsem se nedostávali dopředu. Dlouho jsme drželi balon.

Liga je ve své třetině, dal jsem pět branek. Pokud tak budete pokračovat, tak budete mít na konci patnáct branek. To je slušné číslo. Co říkáte?

Byl bych za to rád, ale myslím, že jsou to ukvapené závěry. Liga je dlouhá, uvidíme. Pokud bude sloužit zdraví, tak se budu snažit, aby těch branek bylo, co nejvíc.

Jan Kliment vstřelil v loňské sezoně deset branek. Zatím máte dobře našlápnuto ho překonat. Souhlasíte?

Jsem rád, že jsem dostal šanci hrát v útoku, chtěl bych trenérovi poděkovat za důvěru. Je jedno, kdo dá gól, vyšlo to na mě, jsem rád, že mi to tam teďko padá.

Branky dáváte spíš z těžších pozic, máte také takový pocit?

Je to možné.

Slovácko hraje na jednoho útočníka. Necítíte se na hrotu osamocený? Jaké máte úkoly?

Je pravda, že hrajeme na jednoho útočníka, můj úkol byl sbírat s sklepávat balony. Nejsem tam úplně sám. S Míšou Kohútem a Milanem Petrželou se tam docela dobře doplňujeme.

Ze začátku sezony jste dávali málo branek, aktuálně vám to tam padá. Dokážete to vysvětlit?

Fotbal je nahoru – dolů. Jednou vám to tam padá a jednou ne. Pro nás jsou důležité i ty těsné výhry z úvodu sezony, jsme za ně rádi.