V Ostravě si vyzkoušel, jaké to je, hrát proti vlastnímu klubu a v reprezentační pauze řádil také v dresu jednadvacítcky. V kvalifikačním duelu proti Litvě na jednu branku přihrál a druhou sám vstřelil.

Sobotní zápas na pražské Slavii ho trošku přibrzdil, ale už je v očekávání nadcházejícího duelu proti Teplicím.

„Nutně potřebujeme tři body, doma je to povinnost,“ dobře ví šikovný útočník, který je v Uherském Hradišti na hostování z ostravského Baníku.

Od vašeho příchodu do Slovácka jste nevynechal zápas. V Plzni jste dal dokonce gól. Zatím musíte být spokojený. Je to tak?

Rozhodně. Pro mě je to super, hlavně že hraju. Cítím se úplně jinak, když mám herní vytížení. Dovolím si na hřišti víc, je to rozhodně lepší než nastupovat na patnáct minut. Doufám, že to tak půjde dál.

Cítíte od trenéra důvěru?

Jo, ale musím mu to vracet. Musím makat na tréninku i v zápasech, Není to tak, že bych měl pořád hrát v základní sestavě.

Hostování ve Slovácku vás udrželo v reprezentační jednadvacítce. Souhlasíte?

To určitě. Trenér Krejčí mně řekl, že chce, abych pravidelně hrával. Potom ta moje nominace bude pro něho jednoduší. Bylo to i v mém zájmu.

Proti Litvě jste dal penaltu. Troufl byste si na penaltu také v dresu Slovácka?

Asi jo. Na druhou stranu jsou ve Slovácku zkušení hráči, kteří si vezmou balon a jdou kopat, ale to je tak v každém klubu. Vůbec nevím, jestli by mě k penaltě pustili.

V ligové přestávce jste odehrál dva zápasy za jednadvacítku. Hodně jste cestovali. Cítil jste před zápasem na Slavii únavu?

Trošku tam únava byla, ale to není nějaká výmluva, to k tomu cestování prostě patří. Je důležité, že nám vyšel první kvalifikační zápas proti Litvě (2:0). Ve Francii to byl sice přátelák, ale zase to bylo proti hodně silnému soupeři.

Na Slavii jste nastoupil na posledních dvacet minut. Slovácko v té době prohrávalo o dvě branky. Dá se ještě v takovém zápas něco změnit?

Je těžké, když tam jdete za takového stavu. Někdy se povede dát rychle gól a zápas ještě zdramatizovat. Na Slavii se to nepovedlo, je to prostě složité.

Zítra vás čekají Teplice. Jak moc je to pro vás známý soupeř?

Z reprezentace se znám s Patrikem Žitným, je to šikovný fotbalista. Teď ještě udělali Kubu Řezníčka, to bude velká posila. My nutně potřebujeme doma uhrát body, minule jsme je proti Mladé Boleslavi ztratili. Doma musíme vyhrávat, také kvůli fanouškům.

V ofenzivě hodně spolupracujte s Tomášem Zajícem. Jak si na hřišti rozumíte?

Rozumíme si, jsme podobné typy.

Slovácko je vaše třetí hostování. Dá se mluvit o tom, že je zatím nejvydařenější?

Určitě ano, je to i díky tomu, že jsem v nejkvalitnějším týmu. Baník mě posílal na taková hostování (Senica, Zlaté Moravce), že to v uvozovkách nemělo ani cenu. Ve Slovácku je to úplně něco jiného. Je to první liga a kluci chtějí hrát fotbal – to mi vyhovuje. Jsem rád, že jsem tady. Musím říct, že jsem tady spokojený. Kabina je také super, není na co si stěžovat.

Už jste si zvykl na menší město i klub?

Ono to zase takový rozdíl není. Slovácko je na velmi dobré úrovni. Město jsem ještě neměl možnost si nějak důkladně prohlédnout. Po zápase jezdím domů.

Jste v Uherském Hradišti sám nebo s přítelkyní?

Sám, sám, nemám přítelkyni. To tam klidně můžete napsat (směje se).

Jak často se dostanete domů?

Zhruba jednou za tři týdny. Podle toho, jak vychází zápasy. V Ostravě jsem za dvě hodiny, není to taková hrůza.

Máte v hledišti Slovácka rodinu nebo kamarády? Jezdí za vámi z Ostravy?

Jezdí, jezdí. Rodina se sousedem jezdí na každý domácí zápas. Proti Boleslavi tady bylo z Ostravy pět kamarádů, na Teplice přijedou taky.