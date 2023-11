V Plzni nám tam padlo úplně všechno. Byli jsme víc uvolnění, říká střelec Havlík

Dvě nudné remízy na domácím trávníku a herní trápení, také nespokojenost fanoušků. To bylo k vidění v uplynulých dvou domácích zápasech Slovácka. To všechno je pryč, je to smazáno. Slovácko vyhrálo v Plzni, Viktorce vstřelilo čtyři branky a dostalo jen jednu.