„Myslím si, že ten můj gól nás asi trochu uspal. Najednou jsme začali hrát úplně něco jiného, než hrajeme. Snažili jsme se přihrávat na malých prostorech, to se nám vymstilo a dostali jsme brzy góly,“ smutnil do televizních kamer desetigólový střelec Slovácka.

Fotbalisté z Uherského Hradiště se mohli výhrou vyšvihnout na druhé místo tabulky. Bylo by to průběžně vůbec nejlepší postavení v dějinách klubu. Nesvazovalo je to? Měli to v hlavách?

„Tak to nevím, jestli jsme to měli v hlavách. Spíš mi přijde, že po naší vstřelené brance jsme si mysleli, že máme zápas v kapse a půjde to jako doposud – to se nám vymstilo,“ povídal Jan Kliment.

Fotbalisté Slovácka padli podruhé v průběhu čtrnácti kol. Po vedoucí brance ligový nováček zápas otočil, svěřenci Martina Svědíka se vůbec nedostali ke své obvyklé hře.

„Většinou v těch zápasech, ve kterých jsme dali první gól, tak nás to uklidnilo. Proti Pardubicím jsme nepochopitelně začali hrát něco jiného. Domácí dali, nechci říct náhodný, ale krásný gól. To je dostalo do hry, pak jsme si vstřelili vlastní branku. Taky jsme tam měli v první půlce trošku smůly. Osobně jsem nedal další šanci, všechno se to pak nějak nastřádalo a zápas se nám už nepodařilo otočit,“ zhodnotil dohrávaný duel Jan Kliment.