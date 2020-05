Jak je všeobecně známo, tak se hrálo bez fanoušků a nakonec také bez branek. Pro šikovného záložníka byl výsledek zklamáním, sám mohl rozhodnout už v úvodu prvního poločasu, jenže balon se mu po nahrávce Jurečky nepodařilo ideálně trefit.

„No, byl to spíš náznak velké šance. Ještě tam měl v první půlce příležitost Venca Jurečka. Musíme ty příležitosti lépe dohrávat,“ povídá kreativní záložník a hodnotí úterní duel.

„Sigma měla lepší začátky obou poločasů, pak jsme převzali otěže my. Bohužel, z našeho tlaku jsme nic nevytěžili, alespoň jedna branka tam měla padnout,“ dobře ví Jan Navrátil.

Druhá půlka už byla jednoznačně v režii domácího týmu. Jenže olomoucká Sigma si vytoužený bodík nakonec odvezla a upevnila si dvanáctou dělbou bodů pozici remízového krále FORTUNA:LIGY.

„Ve druhé půlce jsme zvyšovali tlak, Sigmu jsme skoro k ničemu nepustili. Chtěli jsme zavírat jejich kreativní hráče a v kabině jsme si řekli, že musíme víc sbírat odražené balony. To všechno se dařilo, jen ta branka scházela. Doma chceme a musíme vyhrávat,“ povídá Jan Navrátil, který po dlouhé herní pauze nerozehranost necítil.

„Neřekl bych, že jsme byli nerozehraní. Měli jsme prostě ten zápas zvládnout větší kvalitou.“

Jak se mu hrálo před téměř prázdným hledištěm? Co ukázal první zápas, který se odehrál pod přísným bezpečnostním opatřením? Jak moc ovlivnila atmosféra kvalitu zápasu? Takové otázky se sypaly na vybrané aktéry úterního duelu.

„Je to takové neosobní, zvláštní. Diváci schází, to je jasné. Mile mě překvapili lidi, kteří byli na hlavní tribuně. Snažili se nás povzbuzovat,“ ocenil diváky, kteří se vešli do kvóty tří stovek lidí na stadionu.

Už zítra čeká na Slovácko další zápas. Shodou okolností to bude znovu tým, ve kterém Jan Navrátil před příchodem do Uherského Hradiště působil. S libereckým Slovanem to bude souboj o první šestku. Pro rychlonohého záložníka to bude další prestižní zápas.

„Do kabiny vypisuju občerstvení na dva zápasy. Na Sigmu a na Liberec. Pokud v sobotu přivezeme tři body, tak něco v kabině určitě přistane,“ slibuje Navrátil, který věří, že Slovácko zápas zvládne.

„Pojedeme tam s tím, že vyhrát a posunout se v tabulce.“

Severočeši odehrají díky dohrávce v Teplicích během týdny tři zápasy. Může to mít vliv na sobotní duel?

„Jasně, Liberec může být utahanější, ale na druhou stranu také rozehranější. Myslím, že hráči budou připraveni, i když nohy někdy těžknou,“ povídá na závěr Jan Navrátil.