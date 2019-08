Odchovanec klubu už jeden podobný výprask pamatuje. V říjnu 2010 dostalo Slovácko od brněnské Zbrojovky ještě o branku víc. Oba zápasy, ale moc srovnávat nechtěl.

„V Brně jsme dostali brzy červenou kartu, bylo nás o jednoho míň. V Jablonci to mělo nějaké parametry do druhé branky. Pak to nebylo nic, žádná disciplína. V derby to prostě musíme zlepšit o milion procent,“ plánuje hráč, který v květnu oslavil třicáté narozeniny.

Nelze se nevrátit k výsledku v Jablonci. Můžete prozradit, co se dělo v kabině těsně po zápase?

Řešili jsme zápas. Nevím, jak bych závěr zápasu nazval. V tom zápase nebyla žádná zodpovědnost za výsledek, zodpovědnost za klub a zodpovědnost vůči všem lidem ve Slovácku. To tam prostě nebylo. Je rozdíl prohrát o dvě branky nebo jich dostat šest.

Podobné utkání už jste odehrál. Před devíti lety v Brně dostalo Slovácko ještě o branku víc. Dají se oba zápasy srovnávat?

Bohužel, je to tak. Byl jsem také u toho, ale v Brně to byl úplně jiný zápas. Brzy jsme dostali červenou kartu, bylo nás o jednoho méně, hned zkraje přišla penalta, potom druhá a už se to vezlo.

V Jablonci jste přitom až do 70. minuty mohli myslet na slušný výsledek…

Než jsme dostali v Jablonci druhý a třetí gól, tak to ještě nějaké parametry mělo. Potom už tam nebylo nic. Hrůza, hrůza, hrůza, žádná disciplína. Nevím, jak bych to označil. Prostě tam nebylo nic.

Byl v týdnu pohovor s ředitelem klubu? Přišla nějaká pokuta?

Něco jsme si řekli, ale do novin to prozrazovat nechci. Zůstane to mezi námi, ale vyříkali jsme si to hodně. Víc to nebudu rozebírat.

Jak se z takového zápasu nejlépe dostáváte? Jaký je váš recept?

Máme s přítelkyní skoro roční holčičku Viktorii. Musím říct, že kdybych neměl doma takového malého draka, tak se z toho dostávám velice těžce. Naštěstí je vedle mě na houpačce, směje se, tak máme trošku lepší náladu. Jinak to stojí za prd.

Zítra máte šanci na první reparát. Jaký čekáte v derby zápas?

Derby bude vyhrocené, ale to bývá vždycky. My musíme udělat všechno pro to, aby náš výkon byl o milion procent lepší. To už jsme si sice říkali po Budějovicích. Nechci vykřikovat žádné fráze, ale dva předchozí výsledky prostě musíme napravit.

Jste odchovanec Slovácka, rodák z Uherského Hradiště. Prožíváte derby víc? Jste pod větším tlakem fanoušků a známých?

Na výsledku nám hodně záleží, stejně tak fanouškům. Ti, kteří byli s námi Jablonci a vydrželi se na zápas dívat až do konce, tak nám po zápase říkali. „Stalo se, dejte to za hlavu, pro nás je důležité vyhrát v derby.“ Můžu slíbit, že pro výhru uděláme maximum.

Před začátkem sezony jste po krátkém váhání podepsala novou smlouvu. Hrozilo, že z klubu odejdete?

Je pravda, že jsme něco s manažerem řešili. Nakonec jsme s přítelkyní usoudili, že pro nás bude nejlepší zůstat doma. Nelituji toho, smlouvu jsem podepsal na další dva roky.